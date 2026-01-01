Trino ist eine hochleistungsfähige verteilte SQL-Abfrage-Engine, die ursprünglich bei Facebook als Presto entwickelt wurde und jetzt von der Trino Software Foundation gepflegt wird. Sie ermöglicht Analysten und Ingenieuren, interaktive ANSI-SQL-Abfragen über heterogene Datenquellen — Objektspeicher, relationale Datenbanken, Message Broker und Suchindizes — auszuführen und diese zu verbinden und zu aggregieren, als ob sie in einem einzigen Data Warehouse lebten, ohne ETL oder Datenverschiebung.

Das Selbst-Hosting von Trino auf Ihrem VPS bietet Datenteams eine föderierte Abfrageschicht, die sie vollständig kontrollieren können, ohne Abfragegebühren und ohne Anbieterbindung. Die gebündelte Web-Benutzeroberfläche zeigt laufende Abfragen, die Auslastung der Worker und Ausführungspläne an, damit Operatoren die Leistung debuggen und Cluster-Ressourcen direkt über den Browser optimieren können.