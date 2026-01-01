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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Trino erstellen können

Trino ist eine hochleistungsfähige verteilte SQL-Abfrage-Engine, die ursprünglich bei Facebook als Presto entwickelt wurde und jetzt von der Trino Software Foundation gepflegt wird. Sie ermöglicht Analysten und Ingenieuren, interaktive ANSI-SQL-Abfragen über heterogene Datenquellen — Objektspeicher, relationale Datenbanken, Message Broker und Suchindizes — auszuführen und diese zu verbinden und zu aggregieren, als ob sie in einem einzigen Data Warehouse lebten, ohne ETL oder Datenverschiebung.

Das Selbst-Hosting von Trino auf Ihrem VPS bietet Datenteams eine föderierte Abfrageschicht, die sie vollständig kontrollieren können, ohne Abfragegebühren und ohne Anbieterbindung. Die gebündelte Web-Benutzeroberfläche zeigt laufende Abfragen, die Auslastung der Worker und Ausführungspläne an, damit Operatoren die Leistung debuggen und Cluster-Ressourcen direkt über den Browser optimieren können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Trino

Föderierte SQL-Abfragen

Verbinden Sie Dutzende von Datenquellen über steckbare Konnektoren und verknüpfen Sie diese in einer einzigen ANSI-SQL-Anweisung ohne Staging oder ETL.

Massiv parallele Engine

Vektorisierte In-Memory-Ausführung und adaptive Abfrageplanung ermöglichen interaktive Latenz auf Terabyte-großen Data Lakes und Data Warehouses.

Umfassender Konnektorenkatalog

Offizielle Konnektoren für Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra und weitere.

Integrierte Webkonsole

Die browserbasierte Benutzeroberfläche zeigt laufende und abgeschlossene Abfragen, den Worker-Zustand, Metriken auf Stufenebene und Ausführungspläne für schnelles Performance-Debugging.

ANSI SQL mit Erweiterungen

Vollständiges Standard-SQL mit Fensterfunktionen, lateralen Joins, Arrays, Maps, JSON, Geodaten-Typen und benutzerdefinierten Funktionen.

JDBC, ODBC und Python

Drop-in-Treiber und -Clients verbinden BI-Tools wie Tableau, Superset und Metabase sowie Data-Science-Notebooks und ETL-Pipelines.

Warum Trino auf Hostinger ausführen?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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