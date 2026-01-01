Hanko ist ein Open-Source-Authentifizierungs-Backend, das auf Passkeys und dem WebAuthn-Standard basiert und als selbst hostbare Alternative zu Auth0, Clerk und anderen Identitäts-SaaS entwickelt wurde. Es bietet einen vollständigen Benutzerfluss – Passkey-Registrierung, soziales und Unternehmens-SSO, Passwörter als optionale Fallback-Lösung, MFA und E-Mail-basierte Wiederherstellung – zugänglich über eine saubere REST-API und Drop-in-Webkomponenten.

Das Selbst-Hosting von Hanko auf Ihrem eigenen VPS hält Benutzeranmeldeinformationen, Sitzungen und Audit-Logs innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Pro-MAU-Gebühren und ohne Anbieterbindung. Die gebündelte PostgreSQL-Datenbank speichert Benutzerkonten und WebAuthn-Anmeldeinformationen dauerhaft, während Hankos JWT-basierte Sitzungen in jeden Frontend- oder Backend-Stack integriert werden können.