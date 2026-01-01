Hanko als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Passkey-zentriertes Authentifizierungs-Backend mit passwortloser Anmeldung, MFA, OIDC und Social Login.
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Was Sie mit Hanko erstellen können
Hanko ist ein Open-Source-Authentifizierungs-Backend, das auf Passkeys und dem WebAuthn-Standard basiert und als selbst hostbare Alternative zu Auth0, Clerk und anderen Identitäts-SaaS entwickelt wurde. Es bietet einen vollständigen Benutzerfluss – Passkey-Registrierung, soziales und Unternehmens-SSO, Passwörter als optionale Fallback-Lösung, MFA und E-Mail-basierte Wiederherstellung – zugänglich über eine saubere REST-API und Drop-in-Webkomponenten.
Das Selbst-Hosting von Hanko auf Ihrem eigenen VPS hält Benutzeranmeldeinformationen, Sitzungen und Audit-Logs innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Pro-MAU-Gebühren und ohne Anbieterbindung. Die gebündelte PostgreSQL-Datenbank speichert Benutzerkonten und WebAuthn-Anmeldeinformationen dauerhaft, während Hankos JWT-basierte Sitzungen in jeden Frontend- oder Backend-Stack integriert werden können.
Hauptmerkmale von Hanko
Passkey-first Authentifizierung
Basierend auf WebAuthn und Passkeys können sich Benutzer mit Face ID, Touch ID oder Hardware-Schlüsseln anmelden, anstatt Passwörter einzugeben.
Soziales und Unternehmens-SSO
Vorkonfigurierte OAuth-Anbieter für Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, sowie SAML für Unternehmens-Identitätsanbieter.
Multi-Faktor-Authentifizierung
Die Unterstützung für TOTP-Authentifizierungs-Apps und Richtlinien für vertrauenswürdige Geräte legen eine MFA-Schicht über jeden Anmeldefluss, ohne externe Dienste.
Webkomponenten SDK
Stellen Sie eine vollständige Login-Benutzeroberfläche in Minuten bereit, indem Sie die offiziellen Hanko-Webkomponenten in jedem beliebigen Framework einbetten – React, Vue, Svelte oder reinem HTML.
JWT-Sitzungstoken
Standardkonforme JWT-Sitzungen mit Rotation und Widerruf erleichtern die Integration mit bestehenden APIs und Microservices.
Audit-Protokolle und Webhooks
Integrierte Audit-Protokollierung und Webhook-Ereignisse für jede Authentifizierungsaktion bieten Ihnen volle Transparenz und einfache Integration mit nachgelagerten Systemen.
Warum Hanko auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.