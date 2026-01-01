Vaultwarden ist eine in Rust geschriebene, inoffizielle und leichtgewichtige Implementierung der Bitwarden Server-API. Es benötigt nur einen Bruchteil des Speichers, den der offizielle Bitwarden-Server benötigt, und bleibt dabei vollständig kompatibel mit allen offiziellen Bitwarden-Clients – Browser-Erweiterungen, Desktop-Anwendungen und mobile Apps funktionieren alle ohne Änderungen.

Das Selbst-Hosten Ihres Passwort-Tresors auf einem VPS hält jedes Passwort, jede sichere Notiz und jede Anmeldeinformation vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Diese Vorlage leitet HTTPS automatisch über den vorinstallierten Traefik Reverse-Proxy mit Let's Encrypt-Zertifikaten weiter, wodurch die HTTPS-Anforderung der Bitwarden-Clients bereits bei der ersten Bereitstellung erfüllt wird.