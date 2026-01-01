Vaultwarden als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter, Bitwarden-kompatibler Passwort-Manager, in Rust geschrieben, mit automatischem HTTPS über Traefik.
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Was Sie mit Vaultwarden erstellen können
Vaultwarden ist eine in Rust geschriebene, inoffizielle und leichtgewichtige Implementierung der Bitwarden Server-API. Es benötigt nur einen Bruchteil des Speichers, den der offizielle Bitwarden-Server benötigt, und bleibt dabei vollständig kompatibel mit allen offiziellen Bitwarden-Clients – Browser-Erweiterungen, Desktop-Anwendungen und mobile Apps funktionieren alle ohne Änderungen.
Das Selbst-Hosten Ihres Passwort-Tresors auf einem VPS hält jedes Passwort, jede sichere Notiz und jede Anmeldeinformation vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Diese Vorlage leitet HTTPS automatisch über den vorinstallierten Traefik Reverse-Proxy mit Let's Encrypt-Zertifikaten weiter, wodurch die HTTPS-Anforderung der Bitwarden-Clients bereits bei der ersten Bereitstellung erfüllt wird.
Hauptmerkmale von Vaultwarden
Bitwarden-kompatibel
Alle offiziellen Bitwarden Browser-Erweiterungen, Desktop- und mobilen Clients verbinden sich ohne jegliche Modifikation mit Vaultwarden.
Rust-Effizienz
In Rust geschrieben, verbraucht Vaultwarden nur einen Bruchteil des Arbeitsspeichers und der CPU, die der offizielle Java-basierte Bitwarden-Server benötigt.
Automatisch HTTPS
Der Traffic wird über den vorinstallierten Traefik-Proxy mit Let's Encrypt-Zertifikaten geleitet, wodurch Bitwardens HTTPS-Anforderung sofort erfüllt wird.
Organisationsunterstützung
Teilen Sie Tresorelemente mit Familien- oder Teammitgliedern mithilfe der Organisations- und Sammlungsfunktionen von Vaultwarden.
Notfallzugang
Gewähren Sie vertrauenswürdigen Kontakten Notfallzugriff auf Ihren Tresor mit konfigurierbaren Wartezeiten für Szenarien zur Kontowiederherstellung.
Warum Vaultwarden auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.