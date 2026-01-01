Authorizer ist ein selbst gehosteter Authentifizierungs- und Autorisierungsserver, der Cloud-Dienste wie Auth0, Firebase Auth oder Clerk ersetzt. Er bietet E-Mail-/Passwort-Anmeldung, soziales OAuth mit über 10 Anbietern, Magic Links, Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrolle sofort einsatzbereit — alles läuft innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, wobei Benutzerdaten in Ihrer eigenen Datenbank gespeichert werden.

Anstatt nutzerbasierte Gebühren zu zahlen oder einem Drittanbieter die Anmeldeinformationen Ihrer Benutzer anzuvertrauen, behält das Selbst-Hosting von Authorizer die volle Kontrolle über Ihre Identitätsschicht. Es stellt eine GraphQL-API und eine integrierte Anmeldeseite bereit, auf die Ihre Anwendungen umleiten können, unterstützt von SQLite, PostgreSQL, MySQL oder einem von über 13 unterstützten Datenbank-Backends.