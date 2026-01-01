Authorizer mit einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, selbstgehosteter Authentifizierungsserver, der Ihren Apps eine vollständige Identitätsschicht ohne SaaS von Drittanbietern bietet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.
Was Sie damit bauen können Authorizer
Authorizer ist ein selbst gehosteter Authentifizierungs- und Autorisierungsserver, der Cloud-Dienste wie Auth0, Firebase Auth oder Clerk ersetzt. Er bietet E-Mail-/Passwort-Anmeldung, soziales OAuth mit über 10 Anbietern, Magic Links, Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrolle sofort einsatzbereit — alles läuft innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, wobei Benutzerdaten in Ihrer eigenen Datenbank gespeichert werden.
Anstatt nutzerbasierte Gebühren zu zahlen oder einem Drittanbieter die Anmeldeinformationen Ihrer Benutzer anzuvertrauen, behält das Selbst-Hosting von Authorizer die volle Kontrolle über Ihre Identitätsschicht. Es stellt eine GraphQL-API und eine integrierte Anmeldeseite bereit, auf die Ihre Anwendungen umleiten können, unterstützt von SQLite, PostgreSQL, MySQL oder einem von über 13 unterstützten Datenbank-Backends.
Hauptmerkmale von Authorizer
Social Login und passwortlose Anmeldung
Unterstützung für Google, GitHub und über 10 OAuth-Anbieter neben Magic Link und TOTP-basierter MFA, damit sich Benutzer auf jede bevorzugte Weise anmelden können.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Definieren Sie benutzerdefinierte Rollen und geschützte Rollen, um einzuschränken, was authentifizierte Benutzer in Ihrer Anwendung tun können.
GraphQL API
Vollständige GraphQL-Schnittstelle für Benutzerverwaltung, Token-Ausstellung und Konfiguration macht die Integration in jedem Technologie-Stack unkompliziert.
Integrierte Login-UI
Wird mit einer gebrauchsfertigen Anmeldeseite unter /app und einem Admin-Dashboard unter /dashboard geliefert – keine benutzerdefinierte Authentifizierungs-UI erforderlich, um loszulegen.
Über 13 Datenbank-Backends
Verwenden Sie SQLite der Einfachheit halber oder verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB oder einer von über 10 anderen unterstützten Datenbanken, wenn Ihre Anforderungen wachsen.
Warum Authorizer auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Empfohlener Serverstandort:
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Lokal starten. Global wachsen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.
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30-Tage-Geld-zurück-Garantie
Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Details finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien.
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