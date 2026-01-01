2FAuth mit einem Klick installieren.
Selbstgehosteter, webbasierter Zwei-Faktor-Authentifizierungsmanager, von jedem Gerät aus zugänglich, der Ihre Codes unter Ihrer Kontrolle hält.
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Was Sie damit bauen können 2FAuth
2FAuth ist eine quelloffene, webbasierte Alternative zu mobilen Authentifizierungs-Apps wie Google Authenticator und Authy. Es generiert zeitbasierte Einmalpasswörter (TOTP) und HOTP-Codes über eine übersichtliche Browser-Oberfläche, sodass Ihre Authentifizierungscodes von jedem Gerät aus zugänglich sind – nicht an ein einziges Telefon gebunden.
Im Gegensatz zu reinen mobilen Authentifikatoren speichert 2FAuth Ihre Geheimnisse auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur mit verschlüsselter Speicherung und optionalem Kontoschutz. Das bedeutet: keine Anbieterbindung, keine Weitergabe von Daten an kommerzielle Dienste und keine Abhängigkeit von einem Telefon, das verloren gehen oder beschädigt werden könnte, gerade wenn Sie sich am dringendsten anmelden müssen.
Hauptmerkmale von 2FAuth
Webbasierter Zugriff
Greifen Sie von jedem Browser auf jedem Gerät auf alle Ihre 2FA-Codes zu, wodurch die Abhängigkeit von einem einzigen Telefon während kritischer Anmeldephasen entfällt.
TOTP- und HOTP-Unterstützung
Generiert sowohl zeitbasierte als auch zählerbasierte Einmalpasswörter, die die Authentifizierungsstandards abdecken, die von praktisch jedem Dienst verwendet werden, der 2FA anbietet.
Einfache Kontoeinrichtung
Konten per QR-Code-Scan oder manueller Eingabe hinzufügen und diese mit Symbolen in Gruppen organisieren, um eine schnelle visuelle Identifizierung zu ermöglichen.
Import und Export
Migrieren Sie von Google Authenticator, Aegis und 2FAS mit integrierten Import-Tools und exportieren Sie Ihre Daten jederzeit, um eine Bindung zu verhindern.
Passwortlose Anmeldung
Die WebAuthn-Unterstützung ermöglicht Ihnen die Authentifizierung bei 2FAuth selbst ohne Passwort und fügt dem Manager, der Ihre anderen Konten schützt, eine moderne Sicherheitsebene hinzu.
Warum 2FAuth auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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