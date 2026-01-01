2FAuth ist eine quelloffene, webbasierte Alternative zu mobilen Authentifizierungs-Apps wie Google Authenticator und Authy. Es generiert zeitbasierte Einmalpasswörter (TOTP) und HOTP-Codes über eine übersichtliche Browser-Oberfläche, sodass Ihre Authentifizierungscodes von jedem Gerät aus zugänglich sind – nicht an ein einziges Telefon gebunden.

Im Gegensatz zu reinen mobilen Authentifikatoren speichert 2FAuth Ihre Geheimnisse auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur mit verschlüsselter Speicherung und optionalem Kontoschutz. Das bedeutet: keine Anbieterbindung, keine Weitergabe von Daten an kommerzielle Dienste und keine Abhängigkeit von einem Telefon, das verloren gehen oder beschädigt werden könnte, gerade wenn Sie sich am dringendsten anmelden müssen.