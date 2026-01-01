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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie damit bauen können 2FAuth

2FAuth ist eine quelloffene, webbasierte Alternative zu mobilen Authentifizierungs-Apps wie Google Authenticator und Authy. Es generiert zeitbasierte Einmalpasswörter (TOTP) und HOTP-Codes über eine übersichtliche Browser-Oberfläche, sodass Ihre Authentifizierungscodes von jedem Gerät aus zugänglich sind – nicht an ein einziges Telefon gebunden.

Im Gegensatz zu reinen mobilen Authentifikatoren speichert 2FAuth Ihre Geheimnisse auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur mit verschlüsselter Speicherung und optionalem Kontoschutz. Das bedeutet: keine Anbieterbindung, keine Weitergabe von Daten an kommerzielle Dienste und keine Abhängigkeit von einem Telefon, das verloren gehen oder beschädigt werden könnte, gerade wenn Sie sich am dringendsten anmelden müssen.

Los geht's!
Was Sie damit bauen können {name}

Hauptmerkmale von 2FAuth

Webbasierter Zugriff

Greifen Sie von jedem Browser auf jedem Gerät auf alle Ihre 2FA-Codes zu, wodurch die Abhängigkeit von einem einzigen Telefon während kritischer Anmeldephasen entfällt.

TOTP- und HOTP-Unterstützung

Generiert sowohl zeitbasierte als auch zählerbasierte Einmalpasswörter, die die Authentifizierungsstandards abdecken, die von praktisch jedem Dienst verwendet werden, der 2FA anbietet.

Einfache Kontoeinrichtung

Konten per QR-Code-Scan oder manueller Eingabe hinzufügen und diese mit Symbolen in Gruppen organisieren, um eine schnelle visuelle Identifizierung zu ermöglichen.

Import und Export

Migrieren Sie von Google Authenticator, Aegis und 2FAS mit integrierten Import-Tools und exportieren Sie Ihre Daten jederzeit, um eine Bindung zu verhindern.

Passwortlose Anmeldung

Die WebAuthn-Unterstützung ermöglicht Ihnen die Authentifizierung bei 2FAuth selbst ohne Passwort und fügt dem Manager, der Ihre anderen Konten schützt, eine moderne Sicherheitsebene hinzu.

Warum 2FAuth auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀

Noel
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Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.

Martin K
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.

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