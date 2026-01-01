Authentik ist ein flexibler Open-Source-Identitätsprovider, der Organisationen eine Authentifizierung und Benutzerverwaltung auf Unternehmensniveau bietet, ohne die Komplexität, die typischerweise mit Identitätsinfrastrukturen verbunden ist. Es unterstützt die Protokolle OAuth2, OpenID Connect und SAML und ist somit mit praktisch jeder Anwendung oder jedem Dienst kompatibel, der eine Benutzerauthentifizierung benötigt. Multi-Faktor-Authentifizierung, anpassbare Anmeldeabläufe, LDAP-Integration und ein Self-Service-Benutzerportal runden seine Funktionen ab.

Das Selbst-Hosting von Authentik gibt Ihnen die volle Datenhoheit über Benutzeranmeldeinformationen und Sitzungsdaten, eliminiert wiederkehrende Pro-Benutzer-Gebühren, die von kommerziellen Identitätsprovidern erhoben werden, und ermöglicht es Ihnen, Authentifizierungsabläufe genau an die Anforderungen Ihrer Organisation anzupassen. Diese Bereitstellung umfasst einen Server, einen Hintergrund-Worker, PostgreSQL und Redis – alles, was für eine produktionsreife Identitätsplattform benötigt wird.