Authentik mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Identitätsanbieter, der Unternehmens-SSO, OAuth2, SAML und Multi-Faktor-Authentifizierung für jede Anwendung bereitstellt.
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Was Sie damit bauen können Authentik
Authentik ist ein flexibler Open-Source-Identitätsprovider, der Organisationen eine Authentifizierung und Benutzerverwaltung auf Unternehmensniveau bietet, ohne die Komplexität, die typischerweise mit Identitätsinfrastrukturen verbunden ist. Es unterstützt die Protokolle OAuth2, OpenID Connect und SAML und ist somit mit praktisch jeder Anwendung oder jedem Dienst kompatibel, der eine Benutzerauthentifizierung benötigt. Multi-Faktor-Authentifizierung, anpassbare Anmeldeabläufe, LDAP-Integration und ein Self-Service-Benutzerportal runden seine Funktionen ab.
Das Selbst-Hosting von Authentik gibt Ihnen die volle Datenhoheit über Benutzeranmeldeinformationen und Sitzungsdaten, eliminiert wiederkehrende Pro-Benutzer-Gebühren, die von kommerziellen Identitätsprovidern erhoben werden, und ermöglicht es Ihnen, Authentifizierungsabläufe genau an die Anforderungen Ihrer Organisation anzupassen. Diese Bereitstellung umfasst einen Server, einen Hintergrund-Worker, PostgreSQL und Redis – alles, was für eine produktionsreife Identitätsplattform benötigt wird.
Hauptmerkmale von Authentik
Universelle SSO-Protokolle
Die Unterstützung von OAuth2, OpenID Connect und SAML bedeutet, dass Authentik als Identitätsanbieter für praktisch jede moderne Anwendung oder jeden Dienst sofort einsatzbereit ist.
Flexible MFA
Erzwingen Sie die Mehrfaktor-Authentifizierung über TOTP-Authentifizierungs-Apps, WebAuthn-Hardware-Schlüssel oder SMS — konfigurierbar pro Anwendung oder Benutzergruppe.
Anpassbare Anmeldeabläufe
Entwerfen Sie Authentifizierungspipelines mit bedingten Schritten, individuellem Branding und richtlinienbasierter Zugriffssteuerung, um den Sicherheitsanforderungen Ihrer Organisation gerecht zu werden.
LDAP-Verzeichnisintegration
Verbinden Sie sich mit bestehenden Active Directory- oder LDAP-Verzeichnissen, um Benutzer und Gruppen zu synchronisieren, und vermeiden Sie so die Notwendigkeit, Ihre Benutzerdatenbank von Grund auf neu aufzubauen.
Audit- und Compliance-Protokollierung
Detaillierte Ereignisprotokolle und Audit-Trails zeichnen jedes Authentifizierungsereignis auf und geben Ihnen die nötige Transparenz für Sicherheitsüberprüfungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Warum Authentik auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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