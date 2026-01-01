Mitra als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges Rust-basiertes föderiertes soziales Netzwerk mit voller Mastodon-API-Kompatibilität und geringem Speicherbedarf.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mitra erstellen können
Mitra ist eine quelloffene, föderierte Microblogging-Plattform, die in Rust geschrieben wurde und sich über das ActivityPub-Protokoll mit dem breiteren Fediverse verbindet. Mit einem Speicherbedarf von unter 50 MB läuft sie bequem auf den kleinsten VPS-Plänen und ist dabei mit Mastodon, Pleroma, Misskey und anderen föderierten Netzwerken interoperabel. Da Mitra die Mastodon-API implementiert, funktioniert jeder beliebte Mastodon-Client sofort.
Das Selbst-Hosting von Mitra auf Ihrem eigenen VPS hält Ihren sozialen Graphen, Ihre Beiträge und Abonnentendaten vollständig unter Ihrer Kontrolle – keine algorithmischen Feeds, keine Werbung und keine Drittanbieter-Plattform, die die Regeln bestimmt. Sie legen die Registrierungsrichtlinie, den Moderationsansatz und den Föderationsumfang für Ihre Community fest.
Hauptmerkmale von Mitra
Geringer Speicherbedarf
Läuft mit weniger als 50 MB RAM, was ihn zum leichtesten verfügbaren föderierten sozialen Server macht und ideal für kleine VPS-Bereitstellungen ist.
Mastodon API kompatibel
Funktioniert mit praktisch jeder bestehenden Mastodon-Client-App im Web, auf dem Desktop, unter Android und iOS ohne Änderungen.
ActivityPub-Föderation
Verbindet sich mit Tausenden von Fediverse-Instanzen, damit Benutzer Konten über Mastodon, Pleroma, Misskey und andere Plattformen hinweg folgen können.
Integrierte Abonnements
Native bezahlte Inhaltsabonnements, die in Monero abgerechnet werden, ermöglichen es Kreativen, ihre Arbeit ohne Drittanbieter-Zahlungsabwickler zu monetarisieren.
Kontomigration
Benutzer können ihre Identität und Follower auf einen anderen Server verschieben, wodurch ein Lock-in an eine einzelne Instanz vermieden wird.
Tor- und I2P-Unterstützung
Föderiert über Tor und I2P sofort einsatzbereit für datenschutzorientierte Gemeinschaften und Onion-Routing-Instanzen.
Warum Mitra auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.