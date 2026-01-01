Mopidy mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Erweiterbarer Python-Musikserver, der von lokalen Dateien, Spotify, SoundCloud, TuneIn und mehr über eine einzige Browser-Oberfläche streamt.
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Was Sie mit Mopidy erstellen können
Mopidy ist ein erweiterbarer Musikserver, der in Python geschrieben wurde und Dutzende von Audioquellen hinter einer einzigen Wiedergabewarteschlange zusammenführt. Mit installierten passenden Erweiterungen kann er lokale Dateien neben Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, Podcasts und Internetradio streamen, während er sie über MPD-, HTTP- und JSON-RPC-APIs zugänglich macht, sodass jeder MPD-Client oder jedes Web-Frontend dieselbe Bibliothek steuern kann.
Diese Vorlage bündelt Mopidy zusammen mit dem beliebten Iris-Web-Frontend und bietet Ihnen eine browserbasierte Oberfläche zum Durchsuchen von Bibliotheken, Erstellen von Warteschlangen und Verwalten von Wiedergabelisten von jedem Gerät aus. Das Selbst-Hosting von Mopidy auf einem VPS hält Ihre aggregierten Musikquellen hinter einem einzigen privaten Endpunkt, ohne zusätzliche Abonnementgebühren pro Quelle, über die Upstream-Anbieter hinaus, die Sie bereits nutzen.
Hauptmerkmale von Mopidy
Iris Web-Frontend
Die gebündelte Iris-Erweiterung bietet eine ausgefeilte Browser-Benutzeroberfläche zum Durchsuchen von Quellen, zum Einreihen von Titeln in die Warteschlange und zum Verwalten von Wiedergabelisten vom Desktop oder Mobilgerät aus.
Mehrquellen-Wiedergabe
Installieren Sie Erweiterungen, um Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, Podcasts und lokale Dateien in einer einzigen, vereinheitlichten Warteschlange zu vereinen.
MPD-Protokoll-Unterstützung
Spricht das Music Player Daemon Protokoll auf Port 6600, sodass jeder MPD-Client wie ncmpcpp, M.A.L.P. oder Cantata die Wiedergabe steuern kann.
Pip-installierbare Erweiterungen
Fügen Sie neue Quellen bei der Bereitstellung über die Variable PIP_PACKAGES hinzu, ohne das Image neu zu erstellen oder Konfigurationsdateien zu bearbeiten.
JSON-RPC HTTP API
Die vollständige HTTP- und WebSocket-API ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Steuerungen, Sprachassistenten oder Heimautomatisierungs-Trigger mit derselben Engine zu erstellen.
Snapcast bereit
Die Standard-Audio-Pipeline schreibt in ein Snapcast-FIFO, sodass Sie bei Bedarf eine synchronisierte Mehrraumwiedergabe darüberlegen können.
Warum Mopidy auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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