Quickwit ist eine quelloffene verteilte Suchmaschine, geschrieben in Rust und speziell entwickelt für Log-Management, verteiltes Tracing und Observability-Workloads jeder Größenordnung. Sie entkoppelt Rechenleistung von Speicherung, indem sie Daten direkt in Objektspeicher indiziert, sodass Teams Monate oder Jahre an Telemetriedaten online halten können, zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Log-Stacks.

Das Selbst-Hosting von Quickwit auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Observability-Pipeline, native OpenTelemetry- und Jaeger-Kompatibilität sowie eine Grafana-Datenquelle – ohne Pro-Host-Preise, Aufbewahrungslimits oder Anbieterbindung, die mit SaaS-Observability-Plattformen verbunden sind.