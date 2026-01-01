Quickwit mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Cloud-native Suchmaschine für Observability – eine Open-Source-Alternative zu Datadog, Elasticsearch, Loki und Tempo.
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Was Sie mit Quickwit erstellen können
Quickwit ist eine quelloffene verteilte Suchmaschine, geschrieben in Rust und speziell entwickelt für Log-Management, verteiltes Tracing und Observability-Workloads jeder Größenordnung. Sie entkoppelt Rechenleistung von Speicherung, indem sie Daten direkt in Objektspeicher indiziert, sodass Teams Monate oder Jahre an Telemetriedaten online halten können, zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Log-Stacks.
Das Selbst-Hosting von Quickwit auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Observability-Pipeline, native OpenTelemetry- und Jaeger-Kompatibilität sowie eine Grafana-Datenquelle – ohne Pro-Host-Preise, Aufbewahrungslimits oder Anbieterbindung, die mit SaaS-Observability-Plattformen verbunden sind.
Hauptmerkmale von Quickwit
OpenTelemetry nativ
Nehmen Sie Protokolle und Traces direkt über OTLP gRPC und HTTP ohne Sidecars oder Schema-Mapping auf und fragen Sie sie dann in Sekunden ab.
Jaeger-kompatibel
Die Drop-in Jaeger gRPC API ermöglicht es bestehenden Jaeger-UIs und -Clients, Quickwit-gestützte Traces ohne Anwendungsänderungen abzufragen.
Subsekunden-Suche
Tantivy-gestützte Indizierung liefert Volltext- und strukturierte Abfragen über Terabytes von Logs und Spans mit geringer Latenzzeit.
Objektspeicher-Backend
Indiziert Daten direkt in S3-kompatiblen Speicher, sodass die Aufbewahrung günstig und flexibel ist – behalten Sie monatelange Telemetriedaten ohne teure SSDs.
Grafana-Datenquelle
Offizielles Grafana-Plugin macht Quickwit zu einer erstklassigen Quelle für Logs und Traces neben Prometheus- und Loki-Dashboards.
Schemalose Erfassung
Dynamisches Mapping ermöglicht die Aufnahme von semi-strukturiertem JSON ohne vorherige Schemadefinition, mit optionalen strikten Schemata, wenn Sie diese benötigen.
Warum Quickwit auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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