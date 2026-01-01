Filestash ist eine quelloffene, speicherunabhängige Dateiverwaltungsplattform, die Ihnen eine übersichtliche Browser-Oberfläche für den Zugriff auf Dateien über mehr als 20 Protokolle bietet – FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox und mehr. Anstatt separate Clients für jedes Speichersystem zu pflegen, vereint Filestash sie unter einer einzigen intuitiven Weboberfläche.

Das Selbst-Hosting von Filestash auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Speicheranmeldeinformationen und Dateiübertragungen vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementgebühren und ohne Abhängigkeiten von Drittanbietern. Verbinden Sie sich mit jedem Speicher, den Sie bereits nutzen, konfigurieren Sie die Authentifizierung und teilen Sie den Zugriff mit Ihrem Team.