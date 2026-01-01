Filestash als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Web-Dateimanager, der browserbasierten Zugriff auf FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git und über 20 Speicher-Backends bietet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Filestash erstellen können
Filestash ist eine quelloffene, speicherunabhängige Dateiverwaltungsplattform, die Ihnen eine übersichtliche Browser-Oberfläche für den Zugriff auf Dateien über mehr als 20 Protokolle bietet – FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox und mehr. Anstatt separate Clients für jedes Speichersystem zu pflegen, vereint Filestash sie unter einer einzigen intuitiven Weboberfläche.
Das Selbst-Hosting von Filestash auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Speicheranmeldeinformationen und Dateiübertragungen vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementgebühren und ohne Abhängigkeiten von Drittanbietern. Verbinden Sie sich mit jedem Speicher, den Sie bereits nutzen, konfigurieren Sie die Authentifizierung und teilen Sie den Zugriff mit Ihrem Team.
Hauptmerkmale von Filestash
20+ Speicher-Backends
Verbinden Sie sich mit FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox und mehr über eine einzige, einheitliche Oberfläche, ohne den Client wechseln zu müssen.
Mehrfachzugriffsprotokolle
Greifen Sie auf Ihre Dateien über die Web-Benutzeroberfläche, das SFTP-Gateway, WebDAV oder die S3-kompatible API zu – so funktioniert Filestash mit Ihren bestehenden Tools und Workflows.
Browserbasierte Dokumentenbearbeitung
Bürodokumente direkt im Browser mit optionaler Collabora Online-Integration bearbeiten — keine Desktop-Anwendungen oder Dateidownloads erforderlich.
Plugin-Architektur
Erweitern Sie Filestash mit Plugins für spezialisierte Dateibetrachter, Authentifizierungs-Backends, Speicher-Konnektoren und Workflow-Automatisierung.
KI-gestützte Suche
Intelligente Suche und intelligente Ordner helfen Ihnen, Dateien in allen verbundenen Speicher-Backends schnell zu finden.
Warum Filestash auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen