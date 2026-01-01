Spree ist eine vollständig quelloffene Headless-E-Commerce-Plattform, die auf Ruby on Rails basiert und alles von Einzelprodukt-Shops über B2B-Unternehmensmarktplätze bis hin zu Multi-Vendor-Plattformen antreibt. Sie liefert eine vollständige REST-API, ein TypeScript-SDK und einen produktionsbereiten Next.js-Storefront, damit Sie einen vollständig angepassten Online-Shop starten können, ohne das Backend von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Spree auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Kundendaten, Zahlungsabläufe und den Produktkatalog — ohne Umsatzbeteiligung, Transaktionsgebühren und ohne Anbieterbeschränkungen, welche Zahlungs-Gateways oder Fulfillment-Dienste Sie verbinden können.