Spree mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Headless-E-Commerce-Plattform zum Erstellen von Multi-Vendor-, B2B- und grenzüberschreitenden Online-Shops.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Spree erstellen können
Spree ist eine vollständig quelloffene Headless-E-Commerce-Plattform, die auf Ruby on Rails basiert und alles von Einzelprodukt-Shops über B2B-Unternehmensmarktplätze bis hin zu Multi-Vendor-Plattformen antreibt. Sie liefert eine vollständige REST-API, ein TypeScript-SDK und einen produktionsbereiten Next.js-Storefront, damit Sie einen vollständig angepassten Online-Shop starten können, ohne das Backend von Grund auf neu aufbauen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Spree auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Kundendaten, Zahlungsabläufe und den Produktkatalog — ohne Umsatzbeteiligung, Transaktionsgebühren und ohne Anbieterbeschränkungen, welche Zahlungs-Gateways oder Fulfillment-Dienste Sie verbinden können.
Hauptmerkmale von Spree
Headless Architektur
Eine vollständige REST-API und ein TypeScript-SDK ermöglichen es Ihnen, jeden Storefront zu erstellen – Next.js, mobil oder benutzerdefiniert – während Spree die gesamte Handelslogik im Hintergrund abwickelt.
Multi-Vendor-Marktplatz
Die integrierte Lieferantenverwaltung ermöglicht Ihnen den Betrieb eines Marktplatzes mit mehreren Verkäufern, separaten Katalogen und unabhängiger Abwicklung von einer einzigen Installation aus.
B2B Großhandel
Erstellen Sie Kundengruppen mit individuellen Preisen, Mindestbestellmengen und Zahlungsbedingungen, um B2B-Großhandel neben Ihrem B2C-Shop ohne eine zweite Plattform zu betreiben.
Grenzüberschreitender Handel
Native Unterstützung für mehrere Währungen und Sprachen ermöglicht Ihnen den weltweiten Verkauf ohne Plugins von Drittanbietern oder länderspezifische Umgehungslösungen.
Volltext-Produktsuche
Die Meilisearch-Integration bietet eine fehlertolerante Produktsuche in Millisekunden, inklusive standardmäßiger Facettenfilterung.
Warum Spree auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.