Umami ist eine schnelle, quelloffene Webanalyseplattform, die den Website-Traffic ohne Cookies, Fingerprinting oder websiteübergreifende Datenfreigabe verfolgt. Sie ist standardmäßig DSGVO-konform, was sie zu einer direkten Alternative zu Google Analytics für Teams macht, die den Datenschutz der Besucher und die Datenhoheit priorisieren.

Beim Selbst-Hosting von Umami auf einem VPS bleiben alle Besucherdaten auf Ihrer Infrastruktur, ohne dass Dritte darauf zugreifen können. Eine einzige PostgreSQL-gestützte Installation kann mehrere Websites, benutzerdefinierte Ereignisse und UTM-Kampagnen über ein übersichtliches Echtzeit-Dashboard verfolgen, das Ihrem gesamten Team zugänglich ist.