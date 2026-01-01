Umami Analytics mit einem Klick installieren.
Datenschutzorientierte Open-Source-Webanalyse-Alternative zu Google Analytics, ohne Cookies und standardmäßig DSGVO-konform.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Umami Analytics
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Umami Analytics erstellen können
Umami ist eine schnelle, quelloffene Webanalyseplattform, die den Website-Traffic ohne Cookies, Fingerprinting oder websiteübergreifende Datenfreigabe verfolgt. Sie ist standardmäßig DSGVO-konform, was sie zu einer direkten Alternative zu Google Analytics für Teams macht, die den Datenschutz der Besucher und die Datenhoheit priorisieren.
Beim Selbst-Hosting von Umami auf einem VPS bleiben alle Besucherdaten auf Ihrer Infrastruktur, ohne dass Dritte darauf zugreifen können. Eine einzige PostgreSQL-gestützte Installation kann mehrere Websites, benutzerdefinierte Ereignisse und UTM-Kampagnen über ein übersichtliches Echtzeit-Dashboard verfolgen, das Ihrem gesamten Team zugänglich ist.
Hauptmerkmale von Umami Analytics
Cookie-freies Tracking
Umami sammelt Analysedaten ohne Cookies oder persistente Identifikatoren und gewährleistet so sofortige GDPR- und CCPA-Konformität.
Multi-Site-Unterstützung
Verfolgen Sie unbegrenzt viele Websites von einer einzigen Umami-Installation aus mit separaten Dashboards und isolierten Daten für jede Property.
Benutzerdefinierte Ereignisse
Verfolgen Sie Schaltflächenklicks, Formularübermittlungen, Downloads und jede benutzerdefinierte Benutzerinteraktion über standardmäßige Seitenaufrufe hinaus.
Echtzeit-Dashboard
Live-Besucherzahlen, Top-Seiten, Referrer-Quellen und Geräteaufschlüsselungen in Echtzeit und ohne Seitenaktualisierung anzeigen.
UTM Kampagnen-Tracking
Messen Sie die Performance von Marketingkampagnen, indem Sie UTM-Parameter auf all Ihren getrackten Websites verfolgen.
Warum Umami Analytics auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.