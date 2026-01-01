YOURLS (Your Own URL Shortener) ist eine kleine, eigenständige PHP-Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, Ihren eigenen URL-Kürzungsdienst auf Ihrer Domain zu betreiben. Im Gegensatz zu kommerziellen Diensten behält YOURLS alle Klickdaten und die Linkverwaltung vollständig unter Ihrer Kontrolle – keine Ratenbegrenzungen, keine Abonnementgebühren und kein Tracking Ihrer Zielgruppe durch Dritte.

Über die grundlegende Kürzung hinaus bietet YOURLS integriertes Klick-Tracking, Referrer-Analysen und eine REST-API für die programmatische Linkverwaltung. Eine aktive Community hat über 300 Plugins entwickelt, die alles von der QR-Code-Generierung bis zu Geolocation-Weiterleitungen abdecken, was YOURLS zu einem der am besten erweiterbaren selbst gehosteten Link-Shortener macht, die verfügbar sind.