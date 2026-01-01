YOURLS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter PHP-URL-Kürzer mit Klick-Analysefunktionen, über 300 Plugins und REST-API-Unterstützung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit YOURLS erstellen können
YOURLS (Your Own URL Shortener) ist eine kleine, eigenständige PHP-Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, Ihren eigenen URL-Kürzungsdienst auf Ihrer Domain zu betreiben. Im Gegensatz zu kommerziellen Diensten behält YOURLS alle Klickdaten und die Linkverwaltung vollständig unter Ihrer Kontrolle – keine Ratenbegrenzungen, keine Abonnementgebühren und kein Tracking Ihrer Zielgruppe durch Dritte.
Über die grundlegende Kürzung hinaus bietet YOURLS integriertes Klick-Tracking, Referrer-Analysen und eine REST-API für die programmatische Linkverwaltung. Eine aktive Community hat über 300 Plugins entwickelt, die alles von der QR-Code-Generierung bis zu Geolocation-Weiterleitungen abdecken, was YOURLS zu einem der am besten erweiterbaren selbst gehosteten Link-Shortener macht, die verfügbar sind.
Hauptmerkmale von YOURLS
Klick-Analysen
Verfolgen Sie Gesamtklicks, Referrer und Pro-Link-Statistiken, damit Sie genau wissen, wie jede verkürzte URL im Laufe der Zeit abschneidet.
Plugin-Ökosystem
Über 300 Community-Plugins erweitern YOURLS um QR-Codes, Geolocation-Weiterleitungen, Link-Vorschauen und mehr – keine kundenspezifische Entwicklung erforderlich.
REST API
Erstellen, erweitern und rufen Sie Linkstatistiken programmgesteuert über eine integrierte API ab, wodurch YOURLS einfach in Apps und Automatisierungs-Workflows integriert werden kann.
Benutzerdefinierte Schlüsselwörter
Weisen Sie jedem Link einprägsame benutzerdefinierte Slugs zu, anstatt zufällige Zeichen zu verwenden, wodurch Sie gebrandete URLs wie
yourdomain.com/launch erhalten.
Öffentlicher oder privater Modus
Betreiben Sie YOURLS als privates Tool für Ihr Team oder machen Sie es öffentlich zugänglich – die Zugriffskontrolle ist ein einziger Konfigurationsschalter.
Bookmarklet-Unterstützung
Installieren Sie das Ein-Klick-Bookmarklet in jedem Browser, um die URL der aktuellen Seite zu kürzen, ohne Ihren Arbeitsablauf zu verlassen.
Warum YOURLS auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.