Gatus mit einem Klick installieren.
Entwicklerorientierte Statusseite mit automatisierter Multi-Protokoll-Überwachung, bedingter Alarmierung und Echtzeit-Uptime-Dashboards.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gatus erstellen können
Gatus ist ein entwicklerorientiertes Uptime-Monitoring-Tool und eine Statusseite, das den Zustand von HTTP-APIs, TCP-Diensten, DNS-Einträgen, ICMP-Zielen, SSH-Hosts, gRPC-Endpunkten und SSL-Zertifikaten basierend auf einer deklarativen YAML-Konfiguration überwacht. Es bewertet Bedingungen – Statuscodes, Antwortzeiten, Body-Inhalt und Zertifikatsablauf – und stellt ein Echtzeit-Dashboard mit historischen Uptime-Prozentsätzen für jeden Endpunkt dar.
Das Selbst-Hosting von Gatus auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Überwachungsinfrastruktur unabhängig von den Diensten, die es überwacht, eliminiert SaaS-Gebühren pro Überprüfung und ermöglicht es Ihnen, Warnungen über über 40 Integrationen – einschliesslich Slack, Discord, PagerDuty und Telegram – zu leiten, ohne dass Ihre Überwachungsdaten Ihre Umgebung verlassen.
Hauptmerkmale von Gatus
Multi-Protokoll-Überwachung
HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC und den Ablauf von SSL-Zertifikaten von einer einzigen YAML-Konfiguration aus überwachen – keine Agenten oder zusätzlicher Code erforderlich.
Bedingte Alarmierung
Definiere präzise Alarmbedingungen für Statuscodes, Antwortzeiten, JSON-Body-Felder und Zertifikatsablauf, mit über 40 Integrationen, darunter Slack und PagerDuty.
Prometheus-Metriken
Stellen Sie den Endpunkt-Zustand und die Latenz über einen /metrics-Endpunkt zur direkten Integration mit Grafana und Ihrem bestehenden Observability-Stack bereit.
Einbettbare Abzeichen
SVG-Badges für Verfügbarkeit und Antwortzeit generieren, zum Einbetten in GitHub READMEs, Dokumentationsseiten oder öffentliche Statusseiten.
Wartungsfenster
Planen Sie Ausfallzeiten, um Fehlalarme während Bereitstellungen, Wartungsarbeiten oder bekannten Ausfällen zu unterdrücken, ohne Ihre Alarmregeln anzupassen.
Warum Gatus auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.