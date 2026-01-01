GIMP (GNU Image Manipulation Program) ist ein kostenloser, quelloffener Rastergrafikeditor mit einem Funktionsumfang, der mit kommerziellen Tools vergleichbar ist. Er ermöglicht Fotoretusche, Farbkorrektur, ebenenbasiertes Compositing, digitales Malen und Grafikdesign in einer einzigen Anwendung. Diese Vorlage führt GIMP in einem browserzugänglichen Desktop über KasmVNC aus, sodass Ihre vollständige Bearbeitungsumgebung von jedem Gerät aus erreichbar ist, ohne dass etwas lokal installiert werden muss.

Das Hosten von GIMP auf einem VPS bedeutet, dass Ihre benutzerdefinierten Pinsel, Skripte und Projektdateien immer von jedem Computer aus verfügbar sind. Dedizierte CPU- und RAM-Ressourcen bewältigen große Arbeitsflächen und Stapel-Exportaufträge, die ein lokales Gerät mit geringer Leistung überfordern würden.