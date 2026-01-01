Penpot mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source UI/UX-Design- und Prototyping-Plattform, die auf Webstandards basiert, für Designer und Entwickler.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Penpot erstellen können
Penpot ist die erste Open-Source-Design- und Prototyping-Plattform, die speziell für die domänenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Designern und Entwicklern entwickelt wurde. Im Gegensatz zu proprietären Alternativen, die Teams an Abonnementmodelle und geschlossene Ökosysteme binden, basiert Penpot auf offenen Webstandards, gibt natives SVG aus und generiert CSS-fertigen Code, den Entwickler direkt in ihren Projekten verwenden können.
Das Selbst-Hosting von Penpot auf Ihrem eigenen VPS hält alle Designdateien, Kundenarbeiten und geistiges Eigentum ausschließlich auf Ihren Servern – keine Gebühren pro Benutzer, keine Anbieterbindung und vollständige Kontrolle über Ihre Designinfrastruktur und Daten.
Hauptmerkmale von Penpot
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Designer können gleichzeitig an derselben Datei arbeiten, mit Cursor-Präsenz, Inline-Kommentaren und Live-Updates.
Native SVG-Ausgabe
Jedes Design exportiert in standardmäßiges SVG mit CSS-Eigenschaften, die Entwickler direkt in den Code kopieren können, wodurch das Rätselraten bei der Übergabe entfällt.
Komponentensystem
Erstellen Sie skalierbare Designsysteme mit wiederverwendbaren Komponenten, Varianten, verschachtelten Überschreibungen und gemeinsamen Bibliotheken projektübergreifend.
Interaktives Prototyping
Erstellen Sie klickbare Prototypen mit Übergängen, Overlays und Scroll-Verhalten, um Benutzerabläufe vor der Entwicklung zu testen und zu validieren.
Entwickler-Übergabe
Das Inspektionsfenster zeigt CSS-Werte, Dimensionen und Assets an, damit Entwickler genaue Spezifikationen erhalten, ohne Zugriff auf Design-Tools zu benötigen.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie Penpot mit einer JavaScript-Plugin-API, um benutzerdefinierte Workflows zu erstellen und in Ihre bestehende Design-Toolchain zu integrieren.
Warum Penpot auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.