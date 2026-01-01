Lowcoder ist eine Open-Source Low-Code-Plattform, die es Entwicklern und Betriebsteams ermÃ¶glicht, interne Tools, Admin-Panels und Kundenportale mit einem visuellen Drag-and-Drop-Builder zusammenzustellen. Mit Ã¼ber 50 Komponenten, nativen Konnektoren fÃ¼r Datenbanken und REST-APIs sowie voller JavaScript-UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die GeschÃ¤ftslogik liefern Teams funktionierende Anwendungen in Stunden statt Wochen â€“ ohne ein Frontend von Grund auf neu zu entwickeln.

Das Selbst-Hosting von Lowcoder auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Anwendungslogik, Datenquellen-Anmeldeinformationen und interne Benutzerdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es gibt keine Pro-Sitz-GebÃ¼hren, keine Nutzungsobergrenzen und keinen Zugriff Dritter auf die Workflows, von denen Ihr Unternehmen tÃ¤glich abhÃ¤ngt.