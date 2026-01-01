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Apache 2.0-lizenzierte Such- und Analyse-Engine mit OpenSearch Dashboards zur Datenvisualisierung und Protokollanalyse.

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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenSearch erstellen kÃ¶nnen

OpenSearch ist eine von der Community betriebene Open-Source-Such- und Analyse-Suite, die von Elasticsearch 7.10.2 abgespalten wurde, um eine wirklich offene Alternative unter der Apache 2.0 Lizenz zu erhalten. Es bietet Volltextsuche, Protokoll- und Ereignisdatenanalyse, AnwendungsleistungsÃ¼berwachung und Sicherheitsanalysen durch eine verteilte, skalierbare Architektur â€” alles ohne proprietÃ¤re LizenzbeschrÃ¤nkungen.

Diese Vorlage stellt sowohl OpenSearch als auch OpenSearch Dashboards mit aktivierter Authentifizierung bereit, wodurch Sie vom ersten Tag an eine vollstÃ¤ndige Suchplattform erhalten. Self-Hosting bedeutet, dass alle indizierten Daten und Suchanfragen auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben, was fÃ¼r Organisationen mit Anforderungen an die Datenresidenz oder beim Umgang mit sensiblen Informationen unerlÃ¤sslich ist. Hinweis: Erfordert mindestens 4 GB RAM und benÃ¶tigt 2-5 Minuten fÃ¼r den ersten Start.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von OpenSearch

Volltextsuche

Erweiterte Abfrage-DSL mit Relevanzbewertung, facettenreicher Navigation und Echtzeit-Indizierung fÃ¼r schnelle, prÃ¤zise Suchergebnisse.

OpenSearch Dashboards

Die enthaltene Visualisierungsebene ermÃ¶glicht Ihnen den Aufbau interaktiver Dashboards, das AusfÃ¼hren von Abfragen und das Erkunden von Daten ohne zusÃ¤tzliche Tools.

Log Analytics

Erfassen und analysieren Sie Anwendungs- und Infrastrukturprotokolle in Echtzeit, um Anomalien zu erkennen und VorfÃ¤lle schneller zu beheben.

Apache 2.0 Lizenz

Keine kommerziellen EinschrÃ¤nkungen oder Ã¼berraschenden LizenzÃ¤nderungen â€“ OpenSearch frei nutzen, modifizieren und verteilen.

Anomalieerkennung

Integrierte ML-gestÃ¼tzte Anomalieerkennung und konfigurierbare Benachrichtigungen helfen, Probleme zu erkennen, bevor Benutzer sie melden.

Warum OpenSearch auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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