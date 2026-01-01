Jenkins mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Automatisierungsserver zum Erstellen von CI/CD-Pipelines mit Ã¼ber 1.800 Plugin-Integrationen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Jenkins
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jenkins erstellen kÃ¶nnen
Jenkins ist der weltweit fÃ¼hrende Open-Source-Automatisierungsserver, dem Millionen von Entwicklungsteams vertrauen, um Continuous Integration- und Continuous Delivery-Pipelines zu betreiben. Mit Ã¼ber 1.800 Plugins integriert sich Jenkins in praktisch jedes Tool der modernen Softwareentwicklung â€“ von Git und GitHub Ã¼ber Docker, Kubernetes, AWS und darÃ¼ber hinaus.
Das Selbst-Hosting von Jenkins auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte Build-Ressourcen ohne Minutentarife, ohne AusfÃ¼hrungszeitbeschrÃ¤nkungen und mit voller Kontrolle Ã¼ber Ihre Build-Umgebung. Installieren Sie jedes SDK, jeden Compiler oder jede AbhÃ¤ngigkeit, die Ihre Projekte benÃ¶tigen, ohne auf PlattformbeschrÃ¤nkungen zu stoÃŸen.
Hauptmerkmale von Jenkins
Pipeline als Code
Definieren Sie CI/CD-Workflows in einer versionskontrollierten Jenkinsfile, wodurch Ihre Automatisierung reproduzierbar und neben Ihrem Anwendungscode Ã¼berprÃ¼fbar wird.
Ãœber 1.800 Plugins
Integrieren Sie Jenkins mit GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack und praktisch jedem Tool, von dem Ihr Entwicklungs-Workflow abhÃ¤ngt.
Verteilte Builds
Verteilt Builds auf mehrere Agenten fÃ¼r parallele AusfÃ¼hrung, wodurch die Feedback-Zeit bei groÃŸen Testsuiten drastisch reduziert wird.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Teamzugriff mit detaillierten Berechtigungen verwalten, UnterstÃ¼tzung fÃ¼r LDAP, Active Directory, OAuth und SAML Authentifizierungsanbieter.
Zeitgesteuerte & AusgelÃ¶ste Builds
FÃ¼hren Sie Builds auf Cron-ZeitplÃ¤nen, Git-Webhooks, nach Abschluss von Upstream-Jobs oder manuellen Genehmigungstoren aus, um jeden Release-Workflow abzubilden.
Warum Jenkins auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.