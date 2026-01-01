Jenkins ist der weltweit fÃ¼hrende Open-Source-Automatisierungsserver, dem Millionen von Entwicklungsteams vertrauen, um Continuous Integration- und Continuous Delivery-Pipelines zu betreiben. Mit Ã¼ber 1.800 Plugins integriert sich Jenkins in praktisch jedes Tool der modernen Softwareentwicklung â€“ von Git und GitHub Ã¼ber Docker, Kubernetes, AWS und darÃ¼ber hinaus.

Das Selbst-Hosting von Jenkins auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte Build-Ressourcen ohne Minutentarife, ohne AusfÃ¼hrungszeitbeschrÃ¤nkungen und mit voller Kontrolle Ã¼ber Ihre Build-Umgebung. Installieren Sie jedes SDK, jeden Compiler oder jede AbhÃ¤ngigkeit, die Ihre Projekte benÃ¶tigen, ohne auf PlattformbeschrÃ¤nkungen zu stoÃŸen.