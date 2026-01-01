Trailarr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisch Film- und Serien-Trailer für Ihre Radarr- und Sonarr-Medienbibliotheken herunterladen und organisieren.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Trailarr erstellen können
Trailarr ist eine Open-Source-Ergänzung zum arr-Medienstapel, die Trailer findet, herunterlädt und zusammen mit den bereits von Radarr und Sonarr verwalteten Filmen und Fernsehsendungen ablegt. Es verbindet sich mit mehreren Radarr-, Sonarr- und Plex-Instanzen, erkennt, ob ein Trailer bereits existiert, und verwendet yt-dlp mit FFmpeg, um fehlende Trailer in der von Ihnen gewählten Auflösung und dem gewünschten Codec abzurufen.
Das Selbst-Hosting von Trailarr auf einem VPS sorgt dafür, dass der Trailer-Workflow kontinuierlich läuft, ohne einen Heimserver zu blockieren, und heruntergeladene Dateien landen in denselben Bibliothekspfaden, die Ihr Medienserver bereits scannt. Anpassbare Benennungskonventionen, Qualitätsprofile und eine Ereignishistorie erleichtern es, eine vollständige Trailer-Sammlung zu pflegen, die mit Plex, Jellyfin, Emby und Kodi funktioniert.
Hauptmerkmale von Trailarr
Radarr- und Sonarr-Synchronisierung
Verbindet sich mit mehreren Radarr-, Sonarr- und Plex-Instanzen, um jeden überwachten Film und jede überwachte TV-Show ohne manuelle Importe zu entdecken.
Automatische Trailer-Downloads
Verwendet yt-dlp und FFmpeg im Hintergrund, um Trailer abzurufen und sie in Ihre bevorzugte Auflösung, Codec und Audioeinstellungen neu zu kodieren.
Qualitätsprofile
Definieren Sie profilbasierte Auflösungs-, Format- und Filterregeln, damit jede Bibliothek Trailer erhält, die ihren Qualitätsstandards entsprechen.
Plex Namenskonventionen
Speichert Trailer neben Mediendateien unter Verwendung von Plex-ähnlichen Namen, damit Plex, Jellyfin, Emby und Kodi sie ohne zusätzliche Konfiguration erkennen.
Hardwarebeschleunigung
Optionale VAAPI- und NVIDIA-Beschleunigung beschleunigt die Trailer-Transkodierung und hält die CPU-Auslastung bei großen Bibliotheken niedrig.
Ereignisverlauf und Protokolle
Integrierte Ereignisverfolgung und detaillierte Protokolle zeigen genau, welche Trailer heruntergeladen, übersprungen oder fehlgeschlagen sind, zur einfachen Fehlerbehebung.
Warum Trailarr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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