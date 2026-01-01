Snac2 mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistischer Einzelbenutzer-ActivityPub-Server, in portablem C geschrieben, um dem Fediverse mit vernachlÃ¤ssigbarem Ressourcenverbrauch beizutreten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Snac2 erstellen kÃ¶nnen
Snac2 ist eine minimalistische ActivityPub-Instanz, die in portablem C ohne DatenbankabhÃ¤ngigkeiten geschrieben ist â€“ alle Daten werden als einfache Dateien auf der Festplatte gespeichert. Entwickelt fÃ¼r Einzelpersonen und kleine Instanzen, fÃ¶deriert es mit Mastodon, Pleroma, Pixelfed und dem breiteren Fediverse, wÃ¤hrend es bequem auf kleinen VPS-Instanzen oder Einplatinencomputern lÃ¤uft.
Das Selbst-Hosting von Snac2 verschafft Ihnen eine persÃ¶nliche IdentitÃ¤t im Fediverse, ohne sich auf Instanzen Dritter verlassen zu mÃ¼ssen, die mÃ¶glicherweise abgeschaltet werden, defÃ¶derieren oder ihre Richtlinien Ã¤ndern. Die Single-Binary-Architektur, das Fehlen einer Datenbank und die Mastodon-kompatible API machen Snac2 zu einer der leichtesten und am einfachsten zu wartenden MÃ¶glichkeiten, an dezentralen sozialen Medien teilzunehmen.
Hauptmerkmale von Snac2
Keine Datenbank erforderlich
Alle BeitrÃ¤ge, Follower und die Konfiguration liegen als einfache Dateien auf der Festplatte vor â€“ kein MySQL oder PostgreSQL, das separat installiert, optimiert oder gesichert werden muss.
Mastodon API KompatibilitÃ¤t
Verwenden Sie bestehende Mastodon Mobil- und Desktop-Clients, um BeitrÃ¤ge zu verÃ¶ffentlichen, Zeitachsen zu durchsuchen und Benachrichtigungen zu verwalten, ohne neue Tools lernen zu mÃ¼ssen.
ActivityPub-FÃ¶deration
Folgen und interagieren Sie mit Nutzern auf Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma und jedem anderen ActivityPub-kompatiblen Server im Fediverse.
Geringer Ressourcenverbrauch
In portablem C als eine einzige statisch-freundliche BinÃ¤rdatei geschrieben, lÃ¤uft Snac2 in wenigen Megabyte RAM und verbraucht im Leerlauf nahezu keine CPU-Leistung.
MehrbenutzerunterstÃ¼tzung
Mehr als ein Konto auf derselben Instanz Ã¼ber die Befehlszeile hosten, nÃ¼tzlich fÃ¼r Familien oder kleine Gemeinschaften, die einen VPS teilen.
Datenschutzorientiertes Design
Kein Tracking, keine Analysen, keine Skripte von Drittanbietern â€” Ihre Timeline bleibt auf Ihrem VPS und Ihre Follower-Liste verlÃ¤sst niemals Ihre Festplatte.
Warum Snac2 auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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