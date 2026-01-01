Snac2 ist eine minimalistische ActivityPub-Instanz, die in portablem C ohne DatenbankabhÃ¤ngigkeiten geschrieben ist â€“ alle Daten werden als einfache Dateien auf der Festplatte gespeichert. Entwickelt fÃ¼r Einzelpersonen und kleine Instanzen, fÃ¶deriert es mit Mastodon, Pleroma, Pixelfed und dem breiteren Fediverse, wÃ¤hrend es bequem auf kleinen VPS-Instanzen oder Einplatinencomputern lÃ¤uft.

Das Selbst-Hosting von Snac2 verschafft Ihnen eine persÃ¶nliche IdentitÃ¤t im Fediverse, ohne sich auf Instanzen Dritter verlassen zu mÃ¼ssen, die mÃ¶glicherweise abgeschaltet werden, defÃ¶derieren oder ihre Richtlinien Ã¤ndern. Die Single-Binary-Architektur, das Fehlen einer Datenbank und die Mastodon-kompatible API machen Snac2 zu einer der leichtesten und am einfachsten zu wartenden MÃ¶glichkeiten, an dezentralen sozialen Medien teilzunehmen.