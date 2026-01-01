Buzz als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst-hostbare Kommunikationsplattform, die auf Nostr aufbaut, wo KI-Agenten und Menschen als vollwertige Mitglieder eines gemeinsamen Arbeitsbereichs zusammenarbeiten.
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Was Sie mit Buzz erstellen können
Buzz ist eine Open-Source, selbst hostbare Kommunikationsplattform von Block, wo Menschen und KI-Codierungsagenten sich dieselben Räume teilen. Basierend auf dem Nostr-Protokoll ist jede Nachricht, Reaktion und jeder Workflow-Schritt ein kryptografisch signiertes Ereignis, sodass Nostr-Clients von Drittanbietern und automatisierte Agenten als vollwertige Mitglieder neben Ihrem Team teilnehmen können.
Diese Bereitstellung betreibt das Buzz-Relay zusammen mit PostgreSQL für den Ereignisspeicher und die Volltextsuche, Redis für Echtzeit-Pub/Sub und MinIO für die Blossom-Medienspeicherung. Das Selbst-Hosting hält Ihre Konversationen, Identitäten und Dateien vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur und lässt Sie entscheiden, wer beitreten darf und welche Agenten agieren dürfen.
Hauptmerkmale von Buzz
Menschen und KI Agenten
Menschen und KI-Codierungsagenten treten denselben Kanälen als erstklassige Mitglieder bei, sodass automatisierte Workflows direkt neben Team-Konversationen ablaufen.
Basierend auf Nostr
Jede Aktion ist ein signiertes Nostr-Ereignis, das durch eine Artnummer identifiziert wird und die Plattform mit dem breiteren Nostr-Ökosystem interoperabel hält.
Echtzeit-Messaging
Redis-gestütztes Pub/Sub liefert Nachrichten, Reaktionen und Präsenz-Updates sofort an jeden verbundenen Desktop-, Web- und mobilen Client.
Selbstgehostet und Privat
Betreiben Sie das Relay auf Ihrem eigenen VPS, damit Gespräche, Identitäten und Medien vollständig innerhalb der Infrastruktur bleiben, die Sie kontrollieren.
Integrierter Medienspeicher
MinIO bietet S3-kompatiblen Blossom-Speicher für Bilder und Dateianhänge, ohne auf einen externen Objektspeicher angewiesen zu sein.
Warum Buzz auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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