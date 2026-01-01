Coder ist die führende Open-Source-Plattform für selbst gehostete Cloud-Entwicklungsumgebungen, die von Ingenieurorganisationen genutzt wird, um ihre Entwicklerinfrastruktur zu standardisieren, zu sichern und zu skalieren. Plattformteams definieren Arbeitsbereiche als Terraform-Vorlagen — dabei werden IDE, Abhängigkeiten, Ressourcenzuweisung und Netzwerkzugriff festgelegt — und Entwickler können konsistente, sofort einsatzbereite Umgebungen in Minuten starten, anstatt Tage mit der lokalen Einrichtung zu verbringen.

Das Selbst-Hosting von Coder auf Ihrem VPS bedeutet, dass Quellcode und Anmeldeinformationen Ihre Infrastruktur niemals verlassen, wodurch strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllt werden. Die Docker-Socket-Integration ermöglicht es Coder, containerbasierte Arbeitsbereiche direkt auf dem Host bereitzustellen, wodurch jeder Entwickler isolierte Umgebungen erhält, die durch Ihre VPS-Rechenleistung unterstützt werden, während Sie die zentrale Kontrolle über Ressourcen, Audit-Logs und Zugriffsrichtlinien behalten.