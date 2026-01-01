Coder mit Ein-Klick-Installation installieren.
Open-Source-Plattform zur Bereitstellung selbst gehosteter Cloud-Entwicklungsumgebungen aus Terraform-Vorlagen auf Ihrer eigenen Infrastruktur.
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Was Sie damit bauen können Coder
Coder ist die führende Open-Source-Plattform für selbst gehostete Cloud-Entwicklungsumgebungen, die von Ingenieurorganisationen genutzt wird, um ihre Entwicklerinfrastruktur zu standardisieren, zu sichern und zu skalieren. Plattformteams definieren Arbeitsbereiche als Terraform-Vorlagen — dabei werden IDE, Abhängigkeiten, Ressourcenzuweisung und Netzwerkzugriff festgelegt — und Entwickler können konsistente, sofort einsatzbereite Umgebungen in Minuten starten, anstatt Tage mit der lokalen Einrichtung zu verbringen.
Das Selbst-Hosting von Coder auf Ihrem VPS bedeutet, dass Quellcode und Anmeldeinformationen Ihre Infrastruktur niemals verlassen, wodurch strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllt werden. Die Docker-Socket-Integration ermöglicht es Coder, containerbasierte Arbeitsbereiche direkt auf dem Host bereitzustellen, wodurch jeder Entwickler isolierte Umgebungen erhält, die durch Ihre VPS-Rechenleistung unterstützt werden, während Sie die zentrale Kontrolle über Ressourcen, Audit-Logs und Zugriffsrichtlinien behalten.
Hauptmerkmale von Coder
Terraform Arbeitsbereichsvorlagen
Definieren Sie reproduzierbare Entwicklungsumgebungen als Code und stellen Sie konsistente Arbeitsbereiche für jeden Entwickler mit einem Klick bereit.
Jede IDE wird unterstützt
Entwickler verbinden sich über VS Code, JetBrains oder browserbasierte Editoren über SSH, ohne ihren bevorzugten Workflow zu ändern.
Autostart und Autostopp
Arbeitsbereiche starten automatisch bei Zugriff und werden nach einem Zeitplan beendet, wodurch der Verbrauch ungenutzter Ressourcen und die Infrastrukturkosten reduziert werden.
SSO und Audit-Protokollierung
Integrieren Sie sich mit OIDC, GitHub oder Unternehmens-Identitätsanbietern und führen Sie vollständige Audit-Trails für Sicherheit und Compliance.
Ressourcenkontingente
Legen Sie CPU- und Speicherlimits pro Benutzer fest, um zu verhindern, dass außer Kontrolle geratene Arbeitsbereiche alle verfügbaren VPS-Ressourcen verbrauchen.
Warum Coder auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.