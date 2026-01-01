WireGuard Easy ist eine selbstgehostete Weboberfläche, die die Bereitstellung und Verwaltung eines WireGuard VPN-Servers für jedes Kenntnisniveau unkompliziert macht. Es bietet ein Dashboard für die Erstellung von Client-Konfigurationen, die Generierung von QR-Codes für die mobile Einrichtung und die Überwachung von Echtzeit-Verkehrsstatistiken, ohne die WireGuard CLI nutzen zu müssen.

Das Selbst-Hosting von WireGuard Easy auf einem VPS ermöglicht Ihnen einen privaten VPN-Server unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Die moderne Kryptographie und das schlanke Kernel-Modul von WireGuard liefern deutlich schnellere und effizientere Tunnel als OpenVPN oder IPSec, und die Weboberfläche ermöglicht das sofortige Hinzufügen, Deaktivieren oder Entfernen von Clients, ohne den Server neu starten zu müssen.