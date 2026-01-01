WireGuard Easy in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte WireGuard VPN-Verwaltung mit Client-Generierung, QR-Codes und Echtzeit-Verkehrsstatistiken.
Wählen Sie einen VPS-Plan für WireGuard Easy
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WireGuard Easy erstellen können
WireGuard Easy ist eine selbstgehostete Weboberfläche, die die Bereitstellung und Verwaltung eines WireGuard VPN-Servers für jedes Kenntnisniveau unkompliziert macht. Es bietet ein Dashboard für die Erstellung von Client-Konfigurationen, die Generierung von QR-Codes für die mobile Einrichtung und die Überwachung von Echtzeit-Verkehrsstatistiken, ohne die WireGuard CLI nutzen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von WireGuard Easy auf einem VPS ermöglicht Ihnen einen privaten VPN-Server unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Die moderne Kryptographie und das schlanke Kernel-Modul von WireGuard liefern deutlich schnellere und effizientere Tunnel als OpenVPN oder IPSec, und die Weboberfläche ermöglicht das sofortige Hinzufügen, Deaktivieren oder Entfernen von Clients, ohne den Server neu starten zu müssen.
Hauptmerkmale von WireGuard Easy
Webbasierte Verwaltung
VPN-Clients über eine Browser-Oberfläche hinzufügen, aktivieren, deaktivieren und löschen, ohne die WireGuard-Befehlszeile zu verwenden.
QR-Code-Einrichtung
Generieren Sie QR-Codes für jede Client-Konfiguration zum Scannen mit der WireGuard Mobil-App für die sofortige Verbindungseinrichtung.
Verkehrsstatistiken in Echtzeit
Überwachen Sie die Bandbreitennutzung pro Client und die zuletzt gesehenen Zeitstempel vom Dashboard aus, um die VPN-Aktivität zu verfolgen.
Schnelle WireGuard-Tunnel
Die moderne Kryptographie und Kernel-Implementierung von WireGuard liefert schnellere und effizientere VPN-Tunnel als OpenVPN.
Client-Konfigurationsexport
Laden Sie Client-Konfigurationsdateien für jedes Gerät herunter, das WireGuard unterstützt, einschließlich Desktop-, Mobil- und Router-Clients.
Warum WireGuard Easy auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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