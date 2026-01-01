GlitchTip ist eine Open-Source-Plattform zur Fehlerverfolgung und LeistungsÃ¼berwachung, die Sentry direkt ersetzt. Jedes offizielle Sentry SDK â€“ fÃ¼r JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, MobilgerÃ¤te und mehr â€“ funktioniert unverÃ¤ndert, indem es einfach auf Ihr GlitchTip DSN zeigt. Die Plattform erfasst unbehandelte Ausnahmen, Breadcrumb-Kontext, Quellzuordnungen und Release-Tracking mit demselben Workflow und denselben UI-Mustern, die Entwickler bereits von Sentry kennen.

Das Selbst-Hosting von GlitchTip auf Ihrem VPS bietet Ihnen den gesamten Fehlerverfolgungs-Workflow, den Sie von Sentry SaaS erhalten wÃ¼rden â€“ jedoch mit einem Bruchteil des Ressourcenverbrauchs und ohne Pro-Ereignis-Kontingent. Der All-in-One-Modus mit einem einzigen Container Ã¼bernimmt die Datenerfassung, die Web-BenutzeroberflÃ¤che und die Hintergrundverarbeitung ohne separate Worker-Dienste.