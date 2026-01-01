GlitchTip mit einem Klick installieren.
Open-Source-Fehlerverfolgungs- und LeistungsÃ¼berwachungsplattform, vollstÃ¤ndig kompatibel mit Sentry SDKs â€“ eine leichtgewichtige, selbst gehostete Alternative.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r GlitchTip
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GlitchTip erstellen kÃ¶nnen
GlitchTip ist eine Open-Source-Plattform zur Fehlerverfolgung und LeistungsÃ¼berwachung, die Sentry direkt ersetzt. Jedes offizielle Sentry SDK â€“ fÃ¼r JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, MobilgerÃ¤te und mehr â€“ funktioniert unverÃ¤ndert, indem es einfach auf Ihr GlitchTip DSN zeigt. Die Plattform erfasst unbehandelte Ausnahmen, Breadcrumb-Kontext, Quellzuordnungen und Release-Tracking mit demselben Workflow und denselben UI-Mustern, die Entwickler bereits von Sentry kennen.
Das Selbst-Hosting von GlitchTip auf Ihrem VPS bietet Ihnen den gesamten Fehlerverfolgungs-Workflow, den Sie von Sentry SaaS erhalten wÃ¼rden â€“ jedoch mit einem Bruchteil des Ressourcenverbrauchs und ohne Pro-Ereignis-Kontingent. Der All-in-One-Modus mit einem einzigen Container Ã¼bernimmt die Datenerfassung, die Web-BenutzeroberflÃ¤che und die Hintergrundverarbeitung ohne separate Worker-Dienste.
Hauptmerkmale von GlitchTip
Sentry-kompatible API
Direkter Ersatz fÃ¼r Sentry â€” jedes offizielle Sentry SDK funktioniert unverÃ¤ndert, indem Sie es auf Ihr GlitchTip DSN verweisen, keine Code-Anpassung erforderlich.
Fehlererfassung und -gruppierung
Die intelligente Gruppierung Ã¤hnlicher Ausnahmen nach Stack-Trace-Fingerabdruck beseitigt redundante Meldungen und zeigt jedes einzigartige Problem einmal mit vollstÃ¤ndiger Ereignishistorie an.
Quellzuordnungen und VerÃ¶ffentlichungen
Laden Sie JavaScript-Quellzuordnungen fÃ¼r Produktions-Builds hoch und taggen Sie Releases, damit Stack-Traces zu den ursprÃ¼nglichen Quellzeilen aufgelÃ¶st werden und die Regressionsverfolgung sofort funktioniert.
Leistung und VerfÃ¼gbarkeit
Optionale TransaktionsleistungsÃ¼berwachung und VerfÃ¼gbarkeitsprÃ¼fungen ergÃ¤nzen die Fehlerverfolgung mit Antwortzeitprofilen und externen GesundheitsprÃ¼fungen.
Problembenachrichtigungen
Slack, Discord, Microsoft Teams, generische Webhooks und E-Mail-Benachrichtigungen werden bei erstmaligem Auftreten, Regression und SchwellenwertÃ¼berschreitung fÃ¼r jedes Projekt ausgelÃ¶st.
Team- und Projektumfangsdefinition
Organisieren Sie Fehler nach Projekt und Team mit benutzerbezogenen Rollenberechtigungen, damit Frontend-, Backend- und mobile Gruppen nur ihre eigenen FehlerstrÃ¶me sehen.
Warum GlitchTip auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.