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Open-Source-Fehlerverfolgungs- und LeistungsÃ¼berwachungsplattform, vollstÃ¤ndig kompatibel mit Sentry SDKs â€“ eine leichtgewichtige, selbst gehostete Alternative.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit GlitchTip erstellen kÃ¶nnen

GlitchTip ist eine Open-Source-Plattform zur Fehlerverfolgung und LeistungsÃ¼berwachung, die Sentry direkt ersetzt. Jedes offizielle Sentry SDK â€“ fÃ¼r JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, MobilgerÃ¤te und mehr â€“ funktioniert unverÃ¤ndert, indem es einfach auf Ihr GlitchTip DSN zeigt. Die Plattform erfasst unbehandelte Ausnahmen, Breadcrumb-Kontext, Quellzuordnungen und Release-Tracking mit demselben Workflow und denselben UI-Mustern, die Entwickler bereits von Sentry kennen.

Das Selbst-Hosting von GlitchTip auf Ihrem VPS bietet Ihnen den gesamten Fehlerverfolgungs-Workflow, den Sie von Sentry SaaS erhalten wÃ¼rden â€“ jedoch mit einem Bruchteil des Ressourcenverbrauchs und ohne Pro-Ereignis-Kontingent. Der All-in-One-Modus mit einem einzigen Container Ã¼bernimmt die Datenerfassung, die Web-BenutzeroberflÃ¤che und die Hintergrundverarbeitung ohne separate Worker-Dienste.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von GlitchTip

Sentry-kompatible API

Direkter Ersatz fÃ¼r Sentry â€” jedes offizielle Sentry SDK funktioniert unverÃ¤ndert, indem Sie es auf Ihr GlitchTip DSN verweisen, keine Code-Anpassung erforderlich.

Fehlererfassung und -gruppierung

Die intelligente Gruppierung Ã¤hnlicher Ausnahmen nach Stack-Trace-Fingerabdruck beseitigt redundante Meldungen und zeigt jedes einzigartige Problem einmal mit vollstÃ¤ndiger Ereignishistorie an.

Quellzuordnungen und VerÃ¶ffentlichungen

Laden Sie JavaScript-Quellzuordnungen fÃ¼r Produktions-Builds hoch und taggen Sie Releases, damit Stack-Traces zu den ursprÃ¼nglichen Quellzeilen aufgelÃ¶st werden und die Regressionsverfolgung sofort funktioniert.

Leistung und VerfÃ¼gbarkeit

Optionale TransaktionsleistungsÃ¼berwachung und VerfÃ¼gbarkeitsprÃ¼fungen ergÃ¤nzen die Fehlerverfolgung mit Antwortzeitprofilen und externen GesundheitsprÃ¼fungen.

Problembenachrichtigungen

Slack, Discord, Microsoft Teams, generische Webhooks und E-Mail-Benachrichtigungen werden bei erstmaligem Auftreten, Regression und SchwellenwertÃ¼berschreitung fÃ¼r jedes Projekt ausgelÃ¶st.

Team- und Projektumfangsdefinition

Organisieren Sie Fehler nach Projekt und Team mit benutzerbezogenen Rollenberechtigungen, damit Frontend-, Backend- und mobile Gruppen nur ihre eigenen FehlerstrÃ¶me sehen.

Warum GlitchTip auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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