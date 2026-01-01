HandBrake ist der am weitesten verbreitete Open-Source-Video-Transcoder, der in der Lage ist, praktisch jedes Videoformat in moderne, weitgehend kompatible Ausgaben wie MP4 und MKV zu konvertieren. Diese Bereitstellung führt HandBrake in einem Docker-Container aus und streamt seine vollständige grafische Benutzeroberfläche über noVNC in Ihren Browser – keine Desktop-Installation erforderlich. Sie erhalten die komplette HandBrake-Benutzeroberfläche mit all ihren Kodierungsvoreinstellungen, Untertitelunterstützung, Kapitelmarkierungen und Hardwarebeschleunigungsoptionen, zugänglich von jedem Gerät mit einem modernen Browser.

Der Container enthält eine Überwachungsordnerfunktion, die automatisch alle Videodateien konvertiert, die Sie in das dafür vorgesehene Eingabeverzeichnis ziehen, wodurch es einfach wird, unbeaufsichtigte Stapelverarbeitungsaufträge auf Ihrem VPS auszuführen.