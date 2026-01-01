HandBrake mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Videotranscoder, zugänglich von jedem Browser, mit Stapelkonvertierung und automatischer Watch-Folder-Verarbeitung.
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Was Sie mit HandBrake erstellen können
HandBrake ist der am weitesten verbreitete Open-Source-Video-Transcoder, der in der Lage ist, praktisch jedes Videoformat in moderne, weitgehend kompatible Ausgaben wie MP4 und MKV zu konvertieren. Diese Bereitstellung führt HandBrake in einem Docker-Container aus und streamt seine vollständige grafische Benutzeroberfläche über noVNC in Ihren Browser – keine Desktop-Installation erforderlich. Sie erhalten die komplette HandBrake-Benutzeroberfläche mit all ihren Kodierungsvoreinstellungen, Untertitelunterstützung, Kapitelmarkierungen und Hardwarebeschleunigungsoptionen, zugänglich von jedem Gerät mit einem modernen Browser.
Der Container enthält eine Überwachungsordnerfunktion, die automatisch alle Videodateien konvertiert, die Sie in das dafür vorgesehene Eingabeverzeichnis ziehen, wodurch es einfach wird, unbeaufsichtigte Stapelverarbeitungsaufträge auf Ihrem VPS auszuführen.
Hauptmerkmale von HandBrake
Browser-basierte GUI
Die vollständige HandBrake-Desktop-Oberfläche wird direkt über noVNC in Ihren Browser gestreamt – greifen Sie von überall darauf zu, ohne Software lokal installieren zu müssen.
Automatischer Überwachungsordner
Dateien, die im Überwachungsordner abgelegt werden, werden automatisch in die Warteschlange gestellt und im Hintergrund konvertiert, was eine unbeaufsichtigte Stapelverarbeitung ohne manuelle Interaktion ermöglicht.
Umfassende Formatunterstützung
Akzeptiert praktisch jedes Videoquellformat und konvertiert es in MP4, MKV oder WebM mit präziser Kontrolle über Codecs, Bitraten, Auflösung und Audiospuren.
Kodierungsvoreinstellungen
Dutzende integrierte Voreinstellungen zielen auf bestimmte Geräte und Qualitätsstufen ab – von für Streaming optimierten Profilen bis hin zu hochwertigen Archiv-Kodierungen – wodurch die Einrichtungszeit verkürzt wird.
Untertitel- und Kapitelunterstützung
Untertitelspuren und Kapitelmarken während der Konvertierung importieren, einbrennen oder durchleiten, wobei Metadaten aus der ursprünglichen Quelldatei erhalten bleiben.
Warum HandBrake auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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