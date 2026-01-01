Xibo CMS in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Digital Signage CMS zum Planen von Layouts und Medien Ã¼ber Netzwerke von Displays von einem zentralen Server aus.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Xibo CMS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Xibo CMS erstellen kÃ¶nnen
Xibo CMS ist eine ausgereifte, vollstÃ¤ndig quelloffene Digital Signage Plattform, die verwendet wird, um Layouts zu entwerfen, Medienbibliotheken zu organisieren und Inhalte Ã¼ber Display-Flotten hinweg zu planen â€“ von einem einzelnen Lobby-Bildschirm bis hin zu Tausenden von landesweiten Endpunkten. Das CMS verwaltet Benutzer, Berechtigungen, Kampagnen, Tageszeitenplanung (Dayparting) und Proof-of-Play-Berichte, wÃ¤hrend schlanke Xibo Player, die auf Android, webOS, Tizen, Linux oder Windows laufen, die Inhalte auf dem Bildschirm wiedergeben.
Das Selbst-Hosting von Xibo CMS auf Ihrem VPS hÃ¤lt ZeitplÃ¤ne, Zielgruppenanalysen und Medieninhalte unter Ihrer Kontrolle, ohne pro-Display SaaS-GebÃ¼hren. Diese Vorlage liefert das CMS mit MySQL, dem XMR-Nachrichtenrelais fÃ¼r die Echtzeit-Player-Steuerung, Memcached fÃ¼r das Caching und QuickChart fÃ¼r eingebettete Diagramme â€“ alles miteinander verbunden und Ã¼ber den vorinstallierten Traefik Reverse Proxy mit automatischem HTTPS zugÃ¤nglich gemacht.
Hauptmerkmale von Xibo CMS
Layout-Designer
Erstellen Sie mehrzonige Layouts, die Bilder, Videos, Webseiten, RSS, Ticker und Widgets kombinieren, mithilfe eines visuellen Drag-and-Drop-Editors im Browser.
Terminplanung und Tageszeitsteuerung
Planen Sie Kampagnen nach Datumsbereich, Tageszeit, Wochentag, Wiederholung oder PrioritÃ¤t â€“ einschlieÃŸlich standortbezogener und ereignisgesteuerter Wiedergabe.
Anzeigegruppenverwaltung
Organisieren Sie Hunderte oder Tausende von Bildschirmen in Gruppen und Tags und Ã¼bertragen Sie dann verschiedene ZeitplÃ¤ne an jedes Segment von einer zentralen Konsole aus.
Echtzeit-Spielersteuerung
Das enthaltene XMR-Nachrichtenrelais Ã¼bertrÃ¤gt Layout-Ã„nderungen, Screenshot-Anfragen und Befehle an verbundene Spieler, sobald Sie verÃ¶ffentlichen.
Wiedergabenachweis-Berichterstattung
Erfassen Sie Wiedergabestatistiken pro Display fÃ¼r Compliance und Anzeigenabgleich, mit Berichten, die als CSV exportiert oder als Diagramme dargestellt werden kÃ¶nnen.
PlattformÃ¼bergreifende Spieler
Koppeln Sie das CMS mit kostenlosen oder lizenzierten Xibo Playern auf Android, webOS, Tizen, Linux und Windows, um nahezu jede Digital Signage Hardware anzusteuern.
Warum Xibo CMS auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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