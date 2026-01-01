GoCD ist ein Continuous-Delivery-Server, der von ThoughtWorks entwickelt wurde und über die grundlegende CI hinausgeht, um die gesamte Software-Lieferpipeline abzubilden. Seine Kernstärke ist die Fähigkeit, komplexe Pipelines mit Fan-in- und Fan-out-Abhängigkeiten zu definieren, wodurch Teams genau darstellen können, wie Code von der Commit-Phase bis zur Produktion über mehrere Stufen, Umgebungen und parallele Spuren bewegt wird.

Die Value Stream Map-Ansicht bietet Teams eine Echtzeit-Visualisierung jedes Builds und jeder Bereitstellung über die gesamte Pipeline hinweg, wodurch Engpässe leicht identifiziert und der Status jeder Veröffentlichung verstanden werden können. GoCD läuft über eine leichtgewichtige Server-und-Agent-Architektur, sodass die Build-Kapazität einfach durch Hinzufügen weiterer Agents skaliert werden kann. Das Self-Hosting stellt sicher, dass Ihre Pipeline-Konfigurationen, Artefakte und der Bereitstellungsverlauf vollständig unter Ihrer Kontrolle bleiben.