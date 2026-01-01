GoCD mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Continuous-Delivery-Server mit leistungsstarker Pipeline-Modellierung, Wertstromanalyse und Abhängigkeitsverwaltung für komplexe Release-Workflows.
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Was Sie mit GoCD erstellen können
GoCD ist ein Continuous-Delivery-Server, der von ThoughtWorks entwickelt wurde und über die grundlegende CI hinausgeht, um die gesamte Software-Lieferpipeline abzubilden. Seine Kernstärke ist die Fähigkeit, komplexe Pipelines mit Fan-in- und Fan-out-Abhängigkeiten zu definieren, wodurch Teams genau darstellen können, wie Code von der Commit-Phase bis zur Produktion über mehrere Stufen, Umgebungen und parallele Spuren bewegt wird.
Die Value Stream Map-Ansicht bietet Teams eine Echtzeit-Visualisierung jedes Builds und jeder Bereitstellung über die gesamte Pipeline hinweg, wodurch Engpässe leicht identifiziert und der Status jeder Veröffentlichung verstanden werden können. GoCD läuft über eine leichtgewichtige Server-und-Agent-Architektur, sodass die Build-Kapazität einfach durch Hinzufügen weiterer Agents skaliert werden kann. Das Self-Hosting stellt sicher, dass Ihre Pipeline-Konfigurationen, Artefakte und der Bereitstellungsverlauf vollständig unter Ihrer Kontrolle bleiben.
Hauptmerkmale von GoCD
Wertstromanalyse
Visualisieren Sie jeden Build und jede Bereitstellung über die gesamte Pipeline hinweg in Echtzeit, wodurch Engpässe und der Releasestatus sofort sichtbar werden.
Pipeline-Modellierung
Modellieren Sie komplexe Fan-in- und Fan-out-Abhängigkeiten zwischen Pipelines, um genau darzustellen, wie Code vom Commit bis zur Produktion fließt.
Parallele Ausführung
Führen Sie mehrere Stufen und Jobs parallel innerhalb einer Pipeline aus, um die Build-Zeiten zu reduzieren und die Infrastrukturauslastung zu maximieren.
Agentenbasierte Skalierung
Fügen Sie Build-Agenten hinzu, um die Kapazität horizontal zu skalieren – jeder Agent holt Aufträge vom Server ab und führt sie unabhängig aus.
Pipeline als Code
Speichern Sie Pipeline-Konfigurationen in Ihrem Git-Repository und lassen Sie GoCD Änderungen bei jedem Push automatisch synchronisieren und anwenden.
Warum GoCD auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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