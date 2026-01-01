Morphic als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-KI-Suchmaschine, die generative, zitierte Antworten anstelle von Linklisten liefert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Morphic erstellen kÃ¶nnen
Morphic ist eine quelloffene, KI-gestÃ¼tzte Suchmaschine, die groÃŸe Sprachmodelle mit Echtzeit-Websuche kombiniert, um strukturierte, quellenzitierte Antworten zu liefern. Anstatt einer Rangliste von Links liest und synthetisiert Morphic Webinhalte, sodass Benutzer eine direkte Antwort mit Ã¼berprÃ¼fbaren Referenzen erhalten. Es unterstÃ¼tzt OpenAI, Anthropic, Google Gemini und lokale Ollama-Modelle, sodass Sie das KI-Backend wÃ¤hlen kÃ¶nnen, das Ihren Anforderungen entspricht.
Das Selbst-Hosting von Morphic speichert jede Suchanfrage und den Konversationsverlauf auf Ihrem eigenen Server. Diese Bereitstellung bÃ¼ndelt SearXNG als Such-Backend, sodass kein externes Such-API-Abonnement erforderlich ist â€“ nur ein KI-Anbieter-SchlÃ¼ssel und Ihr VPS.
Hauptmerkmale von Morphic
Generative zitierte Antworten
Morphic synthetisiert Informationen aus mehreren Quellen und prÃ¤sentiert eine strukturierte Antwort mit Inline-Zitaten, damit Benutzer jede Behauptung lesen und Ã¼berprÃ¼fen kÃ¶nnen.
AnbieterÃ¼bergreifende KI-UnterstÃ¼tzung
Wechseln Sie zwischen OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini oder einer lokalen Ollama-Instanz, ohne die BenutzeroberflÃ¤che zu Ã¤ndern â€“ aktualisieren Sie einfach Ihren API-SchlÃ¼ssel.
Dauerhafter Chatverlauf
Jede Suchkonversation wird in PostgreSQL gespeichert, sodass Benutzer zu frÃ¼heren Threads zurÃ¼ckkehren, Folgefragen stellen und Ergebnisse per Link teilen kÃ¶nnen.
GebÃ¼ndelte private Suche
SearXNG ist als Web-Such-Backend enthalten, was bedeutet, dass kein Such-API-Abonnement erforderlich ist und Abfragen niemals kommerzielle Suchanbieter erreichen.
Nachfassende Fragen
Morphic unterstÃ¼tzt mehrstufige Konversationen innerhalb eines Such-Threads, was Benutzern ermÃ¶glicht, jede Antwort zu verfeinern, zu erweitern oder umzuleiten, ohne von vorne anfangen zu mÃ¼ssen.
Warum Morphic auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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