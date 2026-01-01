PatchMon ist eine Open-Source-Plattform für Linux-Patch-Management und Flottenüberwachung, die Systemadministratoren ein einziges Dashboard bietet, um Patches auf allen verwalteten Linux-Hosts zu verfolgen, zu genehmigen und bereitzustellen. Sie bietet Echtzeit-Sichtbarkeit des Paketstatus, orchestriertes Patching mit Genehmigungsworkflows, OpenSCAP- und CIS-Konformitätsscans, Docker Bench-Sicherheitsaudits und ein SSH-Terminal im Browser, das von Apache Guacamole betrieben wird – alles ohne dass ein SSH-Client auf der Verwaltungsmaschine erforderlich ist.

Im Gegensatz zu kommerziellen Patch-Management-Lösungen, die pro Knoten Gebühren erheben, ist PatchMon kostenlos selbst zu hosten und verbindet sich über einen schlanken Agenten mit verwalteten Hosts. Die gesamte Patch-Historie, Konformitätsberichte und Host-Inventar bleiben auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne dass Daten an externe Dienste gesendet werden.