DDNS Updater mit einem Klick installieren.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter dynamischer DNS-Updater, der A- und AAAA-Einträge bei über 40 DNS-Anbietern synchron hält.
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Was Sie mit DDNS Updater erstellen können
DDNS Updater ist ein Open-Source Go-Dienst, der DNS A- und AAAA-Einträge über mehr als 40 DNS-Anbieter – Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains und viele mehr – aus einer einzigen Konfigurationsdatei auf die richtige IP-Adresse zeigt. Er läuft als headless Agent, der nur ausgehende Konnektivität benötigt, wobei der Status über Container-Logs oder ein integriertes HTTP-Dashboard sichtbar ist, das über SSH-Port-Forwarding erreichbar ist, wenn Sie eine Browseransicht wünschen.
Das Selbst-Hosting von DDNS Updater auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen stabilen, ständig aktiven Agenten, der DNS-Einträge für Heimrouter, IoT-Gateways, sekundäre Server oder jeden anderen Endpunkt aktualisieren kann, dessen öffentliche IP sich ändert. Anbieter-Anmeldeinformationen und Update-Logik bleiben innerhalb Ihrer Infrastruktur, und eine Instanz kann Einträge über mehrere Domains und Anbieter hinweg parallel verwalten.
Hauptmerkmale von DDNS Updater
Über 40 DNS-Anbieter
Aktualisieren Sie Datensätze auf Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric und Dutzenden weiteren von einer einzigen Instanz aus.
Regelmäßige Überprüfungen
Konfigurierbare Abfragefrequenz mit Cooldown-Fenstern, sodass die öffentliche IP nur bei tatsächlichem Bedarf abgerufen und die Datensätze aktualisiert werden.
IPv4 und IPv6
Verfolgt gleichzeitig A- und AAAA-Einträge und wechselt reibungslos, wenn auf der Upstream-Verbindung nur eine Adressfamilie verfügbar ist.
Integriertes Status-Dashboard
Das lokale, schreibgeschützte Dashboard zeigt den aktuellen Datensatzstatus, die letzte Aktualisierungszeit, die beobachtete IP und Fehler pro Datensatz an, wenn es über eine SSH-Portweiterleitung erreicht wird.
Multi-Provider-IP-Abruf
Die öffentliche IP wird durch die Kombination mehrerer HTTP- und DNS-basierter Anbieter aufgelöst, sodass ein einzelner Ausfall des Upstreams nicht alle Aktualisierungen blockiert.
Benachrichtigungen über shoutrrr
Die optionale shoutrrr-Integration sendet Benachrichtigungen an Discord, Slack, Telegram oder E-Mail, wenn ein Update fehlschlägt oder eine IP-Änderung erkannt wird.
Warum DDNS Updater auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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