Domain Locker ist eine selbst gehostete Plattform, die für Entwickler, Unternehmen und IT-Fachleute entwickelt wurde, die mehrere Domainnamen über verschiedene Registrare hinweg verwalten. Es sammelt automatisch DNS-Einträge, SSL-Zertifikatsdetails, WHOIS-Daten, Subdomains und IP-Adressinformationen für jede Domain in Ihrem Portfolio und bietet Ihnen so einen zentralen Ort zur Überwachung des Domain-Zustands und der Historie.

Alarmierungs-Integrationen – einschliesslich E-Mail, Webhooks, Telegram und Signal – benachrichtigen Sie über bevorstehende Abläufe, DNS-Änderungen und Sicherheitsanomalien, bevor diese zu Zwischenfällen werden. Interaktive Analysen und Kostenverfolgung runden den Funktionsumfang ab und machen Domain Locker zu einem vollständigen Betriebstool für alle, die ihre Domain-Assets ernst nehmen. Durch das Self-Hosting bleiben all diese sensiblen Registrar- und DNS-Daten vollständig unter Ihrer Kontrolle.