Open-Source Zapier-Alternative zum Verbinden von Apps und Automatisieren von Workflows ohne Programmierung.
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Was Sie damit bauen können Automatisch
Automatisch ist eine Open-Source-Workflow-Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Anwendungen zu verbinden und wiederkehrende Aufgaben über eine visuelle No-Code-Oberfläche zu automatisieren. Ähnlich wie bei Zapier oder Make erstellen Sie Flows, die Aktionen über verschiedene Dienste hinweg auslösen – doch mit Automatisch bleiben all Ihre Daten und Ihre Automatisierungslogik auf Ihrem eigenen Server, ohne Kosten pro Aufgabe oder Nutzungslimits.
Das Selbst-Hosting von Automatisch bedeutet, dass Ihre API-Zugangsdaten, Workflow-Daten und Geschäftslogik Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL für die Workflow-Speicherung, Redis für die Aufgabenwarteschlange und einen dedizierten Worker-Prozess für eine zuverlässige Hintergrundausführung. Melden Sie sich mit den Standard-Zugangsdaten an und ändern Sie diese sofort in den Einstellungen.
Hauptmerkmale von Automatisch
Visueller Flow-Builder
Erstellen Sie Automatisierungs-Workflows, indem Sie Auslöser und Aktionen in einer Drag-and-Drop-Oberfläche verbinden, ohne Code zu schreiben.
App-Integrationen
Verbinden Sie sich mit beliebten Diensten wie Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio und vielen mehr über integrierte Konnektoren.
Webhook-Auslöser
Starten Sie Workflows aus externen Ereignissen, indem Sie eingehende Webhooks für die Echtzeit-Automatisierung von jeder Quelle verwenden.
Bedingte Logik
Fügen Sie Workflows Filter und Bedingungen hinzu, damit Aktionen nur ausgeführt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.
Hintergrundarbeiter
Dedizierter Worker-Prozess gewährleistet die zuverlässige Ausführung langlaufender und geplanter Automatisierungsaufgaben.
Warum Automatisch auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.