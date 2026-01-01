iTop als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source ITSM-Plattform und CMDB zum Verwalten von IT-Services, Infrastruktur und Support-Workflows.
Wählen Sie einen VPS-Plan für iTop
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit iTop erstellen können
iTop (IT-Betriebsportal) ist eine vollständig quelloffene, webbasierte IT-Service-Management-Plattform, die auf ITIL-Best Practices basiert. Sie kombiniert eine leistungsstarke Konfigurationsmanagement-Datenbank mit Helpdesk-, Incident-, Problem-, Change- und Service-Management-Modulen — alles in einer selbst gehosteten Anwendung.
Im Gegensatz zu SaaS-ITSM-Tools, die pro Agent abrechnen, gibt das Selbst-Hosting von iTop auf Ihrem eigenen VPS Ihrem IT-Team die volle Kontrolle über Ihre Daten, Anpassungen und Integrationen. Sie können iTop durch Add-ons vom iTop Hub erweitern, um es an Ihre spezifischen operativen Arbeitsabläufe anzupassen.
Hauptmerkmale von iTop
Integriertes CMDB
Erfassen Sie alle IT-Assets und deren Beziehungen in einer vollständig anpassbaren Datenbank mit grafischer Auswirkungsanalyse.
Störung & Helpdesk
Support-Tickets mit SLA-Tracking, Benutzerbenachrichtigungen und einem vollständigen Audit-Trail jeder durchgeführten Aktion verwalten.
Veränderungsmanagement
Planen und genehmigen Sie Änderungen mit strukturierten Workflows, die Ihre IT-Umgebung stabil und nachvollziehbar halten.
Dienstleistungskatalog
Definieren und verwalten Sie Serviceangebote, Verträge und SLA-Ziele in Ihrer gesamten IT-Organisation.
Erweiterbar über Add-ons
Erweitern Sie iTop mit Community- und kommerziellen Erweiterungen aus dem iTop Hub, ohne den Kerncode zu ändern.
Warum iTop auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.