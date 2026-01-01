Mongo Express ist eine schlanke, quelloffene Web-Benutzeroberfläche für MongoDB, die mit Node.js und Bootstrap 5 erstellt wurde. Sie ermöglicht es Ihnen, sich mit einer MongoDB-Instanz zu verbinden und sofort Datenbanken zu durchsuchen, Sammlungen zu erkunden, Dokumente zu bearbeiten und Abfragen auszuführen – alles von einem Browser-Tab aus, ohne dass ein lokaler Datenbank-Client erforderlich ist. Die Oberfläche unterstützt vollständige CRUD-Operationen über Datenbanken, Sammlungen und einzelne Dokumente hinweg und unterstützt die gesamte Palette der BSON-Datentypen, sodass Dokumente präzise angezeigt und bearbeitet werden können.

Wenn Sie Mongo Express zusammen mit Ihrer MongoDB-Datenbank auf einem VPS selbst hosten, bleiben beide Dienste im selben privaten Netzwerk, sodass Ihr Datenbank-Port niemals dem Internet ausgesetzt ist, während die Admin-Benutzeroberfläche über HTTPS durch Traefik zugänglich bleibt.