KitchenOwl ist eine quelloffene, selbst gehostete App für Einkaufslisten, Rezepte und Essensplanung für Haushalte. Das Flask-Backend wird mit einer Flutter-Web- und mobilen Benutzeroberfläche kombiniert, um Einkaufslisten, Vorratsinventar und gespeicherte Rezepte in Echtzeit auf den Geräten aller Haushaltsmitglieder zu synchronisieren – Telefone im Laden, Tablets in der Küche, Laptops überall sonst.

Das Selbst-Hosting von KitchenOwl auf Ihrem eigenen VPS hält Einkaufsgewohnheiten, Rezeptsammlungen und Haushaltsroutinen in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt in einem kostenlosen SaaS-Dienst, der Verbraucher-Kaufdaten monetarisiert. Die Einzelcontainer-Bereitstellung wird mit SQLite für geringen Ressourcenverbrauch geliefert, unterstützt unbegrenzt viele Haushalte und Rezepte und lässt sich mit mobilen Apps auf iOS und Android für die Bearbeitung von Listen im Geschäft integrieren.