KitchenOwl als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete gemeinsame Einkaufsliste, Rezeptmanager und Essensplaner, der den gesamten Haushalt von jedem Gerät aus synchron hält.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit KitchenOwl erstellen können
KitchenOwl ist eine quelloffene, selbst gehostete App für Einkaufslisten, Rezepte und Essensplanung für Haushalte. Das Flask-Backend wird mit einer Flutter-Web- und mobilen Benutzeroberfläche kombiniert, um Einkaufslisten, Vorratsinventar und gespeicherte Rezepte in Echtzeit auf den Geräten aller Haushaltsmitglieder zu synchronisieren – Telefone im Laden, Tablets in der Küche, Laptops überall sonst.
Das Selbst-Hosting von KitchenOwl auf Ihrem eigenen VPS hält Einkaufsgewohnheiten, Rezeptsammlungen und Haushaltsroutinen in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt in einem kostenlosen SaaS-Dienst, der Verbraucher-Kaufdaten monetarisiert. Die Einzelcontainer-Bereitstellung wird mit SQLite für geringen Ressourcenverbrauch geliefert, unterstützt unbegrenzt viele Haushalte und Rezepte und lässt sich mit mobilen Apps auf iOS und Android für die Bearbeitung von Listen im Geschäft integrieren.
Hauptmerkmale von KitchenOwl
Gemeinsame Einkaufslisten
Echtzeit-synchronisierte Einkaufslisten auf Telefonen, Tablets und Laptops, damit jeder die gleiche Liste beim Einkaufen oder Planen sieht.
Rezepte und Essensplanung
Rezepte speichern (oder sie von URLs importieren), Mahlzeiten in einem Kalender planen und automatisch eine Einkaufsliste aus ausgewählten Rezepten erstellen.
Vorratsverwaltung
Erfassen Sie bereits vorhandene Artikel, damit die Essensplanung diese von der generierten Einkaufsliste abziehen und doppelte Käufe vermeiden kann.
Mehrere Haushalte
Führen Sie separate Haushalte auf einer einzigen Instanz, jeweils mit isolierten Listen, Rezepten und Mitgliedern für Wohngemeinschaften oder Großfamilien.
iOS- und Android-Apps
Eigene mobile Apps verbinden sich mit Ihrer selbst gehosteten Instanz für schnelle Listenaktualisierungen, Offline-Einkäufe und die Eingabe von Artikeln im Barcode-Stil.
Intelligente Vorschläge
Artikelvorschläge und eine gangbewusste Sortierung beschleunigen die Listenerstellung, indem sie lernen, welche Artikel Ihr Haushalt typischerweise zusammen kauft.
Warum KitchenOwl auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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