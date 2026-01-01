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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit KitchenOwl erstellen können

KitchenOwl ist eine quelloffene, selbst gehostete App für Einkaufslisten, Rezepte und Essensplanung für Haushalte. Das Flask-Backend wird mit einer Flutter-Web- und mobilen Benutzeroberfläche kombiniert, um Einkaufslisten, Vorratsinventar und gespeicherte Rezepte in Echtzeit auf den Geräten aller Haushaltsmitglieder zu synchronisieren – Telefone im Laden, Tablets in der Küche, Laptops überall sonst.

Das Selbst-Hosting von KitchenOwl auf Ihrem eigenen VPS hält Einkaufsgewohnheiten, Rezeptsammlungen und Haushaltsroutinen in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt in einem kostenlosen SaaS-Dienst, der Verbraucher-Kaufdaten monetarisiert. Die Einzelcontainer-Bereitstellung wird mit SQLite für geringen Ressourcenverbrauch geliefert, unterstützt unbegrenzt viele Haushalte und Rezepte und lässt sich mit mobilen Apps auf iOS und Android für die Bearbeitung von Listen im Geschäft integrieren.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von KitchenOwl

Gemeinsame Einkaufslisten

Echtzeit-synchronisierte Einkaufslisten auf Telefonen, Tablets und Laptops, damit jeder die gleiche Liste beim Einkaufen oder Planen sieht.

Rezepte und Essensplanung

Rezepte speichern (oder sie von URLs importieren), Mahlzeiten in einem Kalender planen und automatisch eine Einkaufsliste aus ausgewählten Rezepten erstellen.

Vorratsverwaltung

Erfassen Sie bereits vorhandene Artikel, damit die Essensplanung diese von der generierten Einkaufsliste abziehen und doppelte Käufe vermeiden kann.

Mehrere Haushalte

Führen Sie separate Haushalte auf einer einzigen Instanz, jeweils mit isolierten Listen, Rezepten und Mitgliedern für Wohngemeinschaften oder Großfamilien.

iOS- und Android-Apps

Eigene mobile Apps verbinden sich mit Ihrer selbst gehosteten Instanz für schnelle Listenaktualisierungen, Offline-Einkäufe und die Eingabe von Artikeln im Barcode-Stil.

Intelligente Vorschläge

Artikelvorschläge und eine gangbewusste Sortierung beschleunigen die Listenerstellung, indem sie lernen, welche Artikel Ihr Haushalt typischerweise zusammen kauft.

Warum KitchenOwl auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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