RSSHub mit einem Klick installieren.
Open-Source-RSS-Feed-Generator, der jede Website abonnierbar macht, von sozialen Medien über GitHub hinaus.
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Was Sie mit RSSHub erstellen können
RSSHub ist das weltweit größte Open-Source-RSS-Netzwerk, das über 5.000 Routen für Plattformen unterstützt, die keine nativen RSS-Feeds mehr anbieten — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub und viele mehr. Mit über 41.000 GitHub-Sternen und Beiträgen von über 1.300 Entwicklern ist es zur bevorzugten Lösung geworden, um das offene Web abonnierbar zu halten.
Das Selbst-Hosting von RSSHub bedeutet, dass Ihre Konsumgewohnheiten privat bleiben — alle Feed-Anfragen stammen von Ihrem eigenen Server und nicht von öffentlichen Instanzen, die Abfragen protokollieren könnten. Redis-Caching hält häufig aufgerufene Feeds schnell und reduziert die Last auf Quell-Websites.
Hauptmerkmale von RSSHub
5.000+ Inhaltsrouten
Deckt Hunderte von Plattformen ab, darunter soziale Medien, Nachrichtenseiten, GitHub, E-Commerce und Fachpublikationen – wenn es eine Seite hat, kann RSSHub daraus einen Feed machen.
Social-Media-Feeds
Generieren Sie RSS-Feeds von Instagram, Twitter, TikTok und YouTube, ohne Konten zu erstellen oder Drittanbieter-Apps Zugriff auf Ihre Anmeldeinformationen zu gewähren.
Redis-Caching
Die integrierte Redis-Integration liefert schnelle Feed-Antworten für häufig aufgerufene Routen und reduziert gleichzeitig wiederholte Anfragen an Quell-Websites.
Datenschutzorientiertes Browsen
Abonnieren Sie jede Inhaltsquelle über Ihren Feed-Reader, ohne Lesegewohnheiten mit kommerziellen Plattformen oder Aggregator-Diensten zu teilen.
Automatisierungs-Integration
Verbinden Sie RSSHub-Feeds mit n8n, Zapier oder Home Assistant, um Workflows auszulösen, immer wenn neue Inhalte auf einer unterstützten Plattform veröffentlicht werden.
Warum RSSHub auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.