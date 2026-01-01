Convoy ist ein Open-Source Cloud-nativer Webhooks-Gateway, der entwickelt wurde, um Millionen von Webhook-Ereignissen sicher zu erfassen, zu speichern, zu debuggen, zu liefern und in großem Maßstab zu verwalten. Entwickelt für Engineering-Teams, die Ereignisse an Kunden senden oder von Drittanbietern empfangen, löst es die operativen Schwierigkeiten beim Aufbau einer zuverlässigen Webhook-Infrastruktur – automatische Wiederholungsversuche, Signaturprüfung, Dead-Letter-Behandlung und ein vollständiges Admin-Dashboard zur Überprüfung jeder Zustellung.

Das Selbst-Hosting von Convoy hält Ereignis-Payloads, Kunden-Endpunkte und Zustellungsprotokolle innerhalb Ihres VPS, ohne ereignisbasierte Preisgestaltung und ohne Einblick Dritter in Ihren Traffic. PostgreSQL und Redis werden vorkonfiguriert geliefert, sodass der Gateway ab der ersten Bereitstellung für Produktions-Webhook-Workloads bereit ist.