LibreBooking ist ein von der Community betriebener Fork des Booked Schedulers, der jeden Webbrowser in eine Self-Service-Reservierungszentrale für Räume, Fahrzeuge, Laborgeräte, Sportanlagen oder jede andere gemeinsam genutzte Ressource verwandelt. Kalenderähnliche Verfügbarkeitsansichten, wiederkehrende Buchungen, Genehmigungsworkflows und Kontingente ermöglichen es Organisationen, Tabellenkalkulationen und gemeinsame Posteingänge durch ein strukturiertes Buchungssystem zu ersetzen.

Das Selbst-Hosting von LibreBooking auf Ihrem eigenen VPS hält Reservierungsdaten, Kontaktdaten von Mitgliedern und die Nutzungshistorie vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne nutzerbasierte Gebühren und ohne Abhängigkeit von SaaS-Kalendern Dritter. Die gebündelte MariaDB-Datenbank speichert jede Reservierung, Gruppe und Zubehördefinition über Neustarts hinweg.