Jitsu mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Kundendatenplattform, die Produkt-Events erfasst und diese in Echtzeit an Ihr Data Warehouse, Marketing-Tools und APIs streamt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jitsu erstellen kÃ¶nnen
Jitsu ist eine Open-Source-Kunden-Datenplattform, die fÃ¼r Ingenieure als selbst gehostete Alternative zu Segment entwickelt wurde. Sie erfasst Produkt- und Website-Ereignisse Ã¼ber native SDKs, verarbeitet sie mit serverlosen JavaScript-Funktionen und leitet die Ergebnisse mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde an Data Warehouses, Marketing-Tools und benutzerdefinierte HTTP-Endpunkte weiter.
Das Selbst-Hosten von Jitsu auf Ihrem VPS hÃ¤lt jede Ereignis-Payload, Kunden-ID und Pipeline-Konfiguration auf Ihrer eigenen Infrastruktur â€” keine Preisgestaltung pro Ereignis, keine MTU-Limits und keine Anbieterbindung. Diese Bereitstellung bÃ¼ndelt Jitsus vollstÃ¤ndige Ereignis-Pipeline (Konsole, Ingest, Rotor und Bulker) zusammen mit PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB und Redpanda und bietet Ihnen eine produktionsreife CDP in einem einzigen Compose-Stack.
Hauptmerkmale von Jitsu
Echtzeit-Ereignis-Streaming
Leitet erfassti Ereignis innert Sekunde a Date-Warehouses und SaaS-Ziil wiiter, und versorgt so Live-Dashboards, Zielgruppe und Produktanalysene.
Native Lagerziele
LÃ¤dt Ereignisse direkt in Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres und S3 mit integriertem Schema-Management â€” kein separates ETL-Tool erforderlich.
JavaScript-Funktionen
Filtern, anreichern und umformen Sie Ereignisse mithilfe benutzerdefinierter JavaScript-Funktionen, die serverseitig ausgefÃ¼hrt werden, bevor Ereignisse ihre Ziele erreichen.
Quell-Konnektoren
Rufen Sie Daten aus Datenbanken, SaaS-APIs und Dateien mithilfe von Singer- und Airbyte-Konnektoren fÃ¼r die Batch-Ingestion parallel zu Echtzeit-Streams ab.
Benutzerprofilspeicher
Einheitliche Besucher- und Benutzerprofile in MongoDB pflegen fÃ¼r AnwendungsfÃ¤lle der gerÃ¤teÃ¼bergreifenden IdentitÃ¤tsauflÃ¶sung, Segmentierung und Personalisierung.
Selbst gehosteter Datenschutz
Bewahren Sie Kundenereignisdaten, Identifikatoren und PII in Ihrem eigenen VPS auf â€“ Jitsu sendet niemals Daten nach Hause und fÃ¼gt Ihrer Datenpipeline keine Drittanbieter hinzu.
Warum Jitsu auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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