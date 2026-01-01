LobeChat ist ein ausgefeiltes Open-Source-KI-Chat-Framework mit über 75.000 GitHub-Sternen, das ein ChatGPT-ähnliches Erlebnis bietet und Ihnen gleichzeitig ermöglicht, sich mit jedem LLM-Anbieter Ihrer Wahl zu verbinden. Es unterstützt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama und Dutzende weitere – alles über eine einheitliche Oberfläche mit Konversationsverwaltung, Plugins, Dateiuploads und Sprachunterstützung.

Das Selbst-Hosting von LobeChat bedeutet, dass Ihre API-Schlüssel auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben, Konversationsdaten niemals von einer Drittanbieterplattform protokolliert werden und ein Zugangscode Ihre Instanz privat hält. Die leichtgewichtige Client-only-Architektur benötigt keine Datenbank und läuft effizient neben anderen Diensten auf demselben VPS.