LobeChat als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Open-Source-KI-Chat-Oberfläche, die OpenAI, Anthropic, Ollama und über 20 weitere LLM-Anbieter unterstützt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LobeChat erstellen können
LobeChat ist ein ausgefeiltes Open-Source-KI-Chat-Framework mit über 75.000 GitHub-Sternen, das ein ChatGPT-ähnliches Erlebnis bietet und Ihnen gleichzeitig ermöglicht, sich mit jedem LLM-Anbieter Ihrer Wahl zu verbinden. Es unterstützt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama und Dutzende weitere – alles über eine einheitliche Oberfläche mit Konversationsverwaltung, Plugins, Dateiuploads und Sprachunterstützung.
Das Selbst-Hosting von LobeChat bedeutet, dass Ihre API-Schlüssel auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben, Konversationsdaten niemals von einer Drittanbieterplattform protokolliert werden und ein Zugangscode Ihre Instanz privat hält. Die leichtgewichtige Client-only-Architektur benötigt keine Datenbank und läuft effizient neben anderen Diensten auf demselben VPS.
Hauptmerkmale von LobeChat
20+ LLM Anbieter
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama und mehr, ohne Apps zu wechseln oder separate Schnittstellen zu verwalten.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie den Chat mit Websuche, Code-Ausführung, Bilderzeugung und weiteren Funktionen über das integrierte Plugin-System.
Datei- und Visions-Support
Laden Sie Dokumente und Bilder zur Analyse durch bildverarbeitende Modelle direkt im Gespräch hoch.
Benutzerdefinierte KI-Assistenten
Erstellen Sie wiederverwendbare KI-Personas mit maßgeschneiderten System-Prompts und Modellparametern für spezifische Aufgaben oder Workflows.
Sprachinteraktionen
Nutzen Sie Text-zu-Sprache und Sprache-zu-Text für freihändige Gespräche mit jedem verbundenen LLM-Anbieter.
Warum LobeChat auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.