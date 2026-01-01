Maloja ist ein quelloffener, selbst gehosteter Musik-Scrobbler – stellen Sie sich ein persönliches Last.fm vor –, der jeden von Ihnen gespielten Titel aufzeichnet und die Historie in Charts, Top-Künstler-Rankings, Zeitverlaufsdiagramme und Jahreszusammenfassungen umwandelt. Er akzeptiert Scrobble-Daten von Clients, die bereits die Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, Multi-Scrobbler und direkte API-Integrationen von Playern wie Plex, Jellyfin und Navidrome unterstützen.

Das Selbst-Hosting von Maloja auf Ihrem eigenen VPS bewahrt eine private, dauerhafte Aufzeichnung Ihrer Hördaten, anstatt sie auf einer Drittanbieterplattform zu belassen, die möglicherweise geschlossen wird, Preise ändert oder die Art und Weise, wie die Daten offengelegt werden, verändert. Kombiniert mit der Metadatenanreicherung von Last.fm, Spotify, MusicBrainz und TheAudioDB erhalten Sie ein umfangreiches persönliches Musik-Dashboard, das Anbieterwechsel überdauert.