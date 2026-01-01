Maloja als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Musik-Scrobble-Datenbank, die deine Hörhistorie in persönliche Charts, Statistiken und Last.fm-ähnliche Profile verwandelt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Maloja
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Maloja erstellen können
Maloja ist ein quelloffener, selbst gehosteter Musik-Scrobbler – stellen Sie sich ein persönliches Last.fm vor –, der jeden von Ihnen gespielten Titel aufzeichnet und die Historie in Charts, Top-Künstler-Rankings, Zeitverlaufsdiagramme und Jahreszusammenfassungen umwandelt. Er akzeptiert Scrobble-Daten von Clients, die bereits die Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, Multi-Scrobbler und direkte API-Integrationen von Playern wie Plex, Jellyfin und Navidrome unterstützen.
Das Selbst-Hosting von Maloja auf Ihrem eigenen VPS bewahrt eine private, dauerhafte Aufzeichnung Ihrer Hördaten, anstatt sie auf einer Drittanbieterplattform zu belassen, die möglicherweise geschlossen wird, Preise ändert oder die Art und Weise, wie die Daten offengelegt werden, verändert. Kombiniert mit der Metadatenanreicherung von Last.fm, Spotify, MusicBrainz und TheAudioDB erhalten Sie ein umfangreiches persönliches Musik-Dashboard, das Anbieterwechsel überdauert.
Hauptmerkmale von Maloja
Persönliche Hör-Charts
Durchsuchen Sie Top-Künstler, Alben und Titel über konfigurierbare Zeiträume hinweg mit Ranglisten, Trendlinien und Vergleichen pro Zeitraum.
Last.fm-kompatible API
Akzeptieren Sie Scrobbles von jedem Client, der die Last.fm API spricht – Telefone, Desktop-Player, Skripte – ohne benutzerdefinierte Adapter schreiben zu müssen.
Player-Integrationen
Empfangen Sie Scrobble direkt von Plex, Jellyfin, Navidrome, Multi-Scrobblern, mpdscribble und anderen von der Community entwickelten Brücken.
Puls-Zeitgraphen
Visualisieren Sie, wie oft Sie bestimmte Künstler, Alben oder Titel über Wochen, Monate und Jahre hinweg hören, um Wiederentdeckungen und Binge-Hören zu erkennen.
Metadatenanreicherung
Ziehen Sie Künstlerbilder und Albumcover von Last.fm, Spotify, MusicBrainz und TheAudioDB, damit Ihr Dashboard sofort makellos aussieht.
Last.fm Proxy-Scrobbeln
Leiten Sie eingehende Scrobbles optional an Last.fm weiter, damit Ihr bestehendes öffentliches Profil weiterhin aktualisiert wird, während Sie gleichzeitig ein privates Archiv aufbauen.
Warum Maloja auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.