RomM ist eine umfassende, selbst gehostete ROM-Verwaltungsplattform, die verstreute Spieldateien in eine organisierte, durchsuchbare Bibliothek verwandelt. Sie reichert Ihre Sammlung automatisch mit Cover-Art, Screenshots und Beschreibungen von IGDB und MobyGames an und unterstÃ¼tzt Hunderte von Plattformen, von Arcade-Klassikern bis hin zu modernen Konsolen.

RomM selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Spielesammlung auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleibt â€“ keine Bedenken hinsichtlich der Nutzungsbedingungen von Cloud-Speichern, keine Bandbreitendrosselung und keine monatlichen GebÃ¼hren. Sie kontrollieren, wer Zugriff hat, und Ihre Bibliothek wÃ¤chst grenzenlos, wenn Sie neue Plattformen oder komplette Sammlungen hinzufÃ¼gen.