FMD mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter, datenschutzfreundlicher „Gerät finden“-Server, um Ihre Android-Telefone und -Tablets zu orten, klingeln zu lassen und aus der Ferne zu löschen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FMD (Find My Device) erstellen können
FMD (Find My Device) ist eine Open-Source-, selbst gehostete Alternative zu Googles „Mein Gerät finden“. Es arbeitet mit der FMD Android-App zusammen: Ihre Telefone melden ihren verschlüsselten Standort an Ihren eigenen Server, den Sie über eine übersichtliche Weboberfläche erreichen, um ein verlorenes oder gestohlenes Gerät zu orten, es klingeln zu lassen, ein Foto zu machen, den Bildschirm zu sperren oder einen Remote-Wipe auszulösen. Jeder Befehl wird über Ihren eigenen Server geleitet, sodass keine dritte Partei jemals sieht, wo sich Ihre Geräte befinden.
Da Sie es selbst auf Ihrem eigenen VPS hosten, verlassen Ihre Standortverlauf und Gerätedaten niemals die von Ihnen kontrollierte Infrastruktur – es gibt keine Google-Konto-Anforderung und keine Anbieterbindung. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hält die Daten selbst für den Server unlesbar, was Ihnen die Sicherheit eines kommerziellen Geräteortungsdienstes gibt, ohne die Privatsphäre zu opfern.
Hauptmerkmale von FMD (Find My Device)
Verlorene Geräte orten
Ermitteln Sie die letzte gemeldete GPS-Position jedes registrierten Telefons oder Tablets direkt über die Weboberfläche, selbst wenn das Gerät außer Reichweite ist.
Fernbefehle
Lösen Sie einen lauten Klingelton aus, machen Sie ein Foto, sperren Sie den Bildschirm oder löschen Sie Daten aus der Ferne, um ein verlorenes oder gestohlenes Gerät zu schützen.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Standortdaten werden auf dem Gerät verschlüsselt, bevor sie den Server erreichen, sodass niemand – nicht einmal der Host – Ihren Aufenthaltsort lesen kann.
Android Begleit-App
Funktioniert mit der Open-Source FMD Android App, um den Standort zu melden und Befehle zu empfangen, ohne auf Google Play Services angewiesen zu sein.
Kein Google-Konto
Ersetzen Sie Google Find My Device durch einen Dienst, den Sie vollständig kontrollieren, ohne Cloud-Konto oder Anbieterbindung.
Warum FMD (Find My Device) auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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