flatnotes als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenbanklose, selbst gehostete Notiz-App, die alle Ihre Notizen als einfache Markdown-Dateien speichert.
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Was Sie mit flatnotes erstellen können
flatnotes ist eine minimalistische, selbst gehostete Notizanwendung, die auf einem einzigen Prinzip basiert: Ihre Notizen sind einfache Markdown-Dateien, nichts weiter. Es gibt keine Datenbank, keine Anbieterbindung und keine komplexen Datenstrukturen – nur Textdateien auf Ihrem Server, die Sie mit jedem beliebigen Tool lesen, bearbeiten und sichern können. Die übersichtliche Oberfläche beseitigt Ablenkungen, sodass Sie sich auf das Schreiben, Organisieren und Verbinden von Ideen durch Wikilinks und die Volltextsuche konzentrieren können.
Das Selbst-Hosting von flatnotes auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre persönlichen Gedanken, Forschungsnotizen und Journale vollständig in Ihrer Infrastruktur verbleiben – niemals gescannt, niemals ausgewertet, niemals Änderungen der Nutzungsbedingungen Dritter unterworfen. Backups sind so einfach wie das Kopieren eines Ordners, und Ihre Notizen bleiben für immer portabel.
Hauptmerkmale von flatnotes
Datenbankloser Speicher
Jede Notiz ist eine einfache Markdown-Datei auf der Festplatte – keine Datenbank erforderlich, was Backups und Migrationen trivial einfach macht.
Wikilink-Verbindungen
Verbinden Sie Ideen über Notizen hinweg mit Wikilinks und verwandeln Sie Ihre Sammlung in ein persönliches Wissensnetzwerk.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie sofort alle Ihre Notizen, um jede Idee, jedes Snippet oder jede Referenz ohne manuelle Verschlagwortung zu finden.
Duale Bearbeitungsmodi
Wechseln Sie zwischen rohem Markdown und einem visuellen WYSIWYG-Editor, je nach Ihrer Präferenz oder Schreibaufgabe.
Tag-Organisation
Kategorisieren und filtern Sie Notizen mithilfe von Tags, um schnell durch große persönliche Wissensdatenbanken zu navigieren.
Warum flatnotes auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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