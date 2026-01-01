flatnotes ist eine minimalistische, selbst gehostete Notizanwendung, die auf einem einzigen Prinzip basiert: Ihre Notizen sind einfache Markdown-Dateien, nichts weiter. Es gibt keine Datenbank, keine Anbieterbindung und keine komplexen Datenstrukturen – nur Textdateien auf Ihrem Server, die Sie mit jedem beliebigen Tool lesen, bearbeiten und sichern können. Die übersichtliche Oberfläche beseitigt Ablenkungen, sodass Sie sich auf das Schreiben, Organisieren und Verbinden von Ideen durch Wikilinks und die Volltextsuche konzentrieren können.

Das Selbst-Hosting von flatnotes auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre persönlichen Gedanken, Forschungsnotizen und Journale vollständig in Ihrer Infrastruktur verbleiben – niemals gescannt, niemals ausgewertet, niemals Änderungen der Nutzungsbedingungen Dritter unterworfen. Backups sind so einfach wie das Kopieren eines Ordners, und Ihre Notizen bleiben für immer portabel.