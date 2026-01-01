Rivet ist eine Open-Source-Orchestrierungs-Engine für Rivet-Akteure – langlebige, leichtgewichtige Prozesse, deren Zustand im Speicher liegt und automatisch persistent gespeichert wird. Im Gegensatz zu zustandslosen Serverless-Laufzeiten behält jeder Akteur seinen eigenen SQLite-gestützten Zustand, eine adressierbare Identität und ein Ereignisprotokoll, was es zu einer natürlichen Wahl für KI-Agenten, Multiplayer-Spielsitzungen, kollaborative Editoren und dauerhafte Workflows macht.

Das Selbst-Hosten von Rivet auf Ihrem eigenen VPS hält den Akteurzustand, den Agentenspeicher und die Workflow-Daten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Ausführung. Die enthaltene Engine wird mit dem integrierten Inspector-Dashboard geliefert, um den Akteurzustand zu durchsuchen, Workflows wiederzugeben und Live-Traffic zu debuggen, ohne Anwendungs-Code zu instrumentieren.