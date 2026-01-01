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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Typebot erstellen kÃ¶nnen

Typebot ist ein selbst gehosteter Konversationsformular-Builder, der statische HTML-Formulare durch interaktive, chatÃ¤hnliche AblÃ¤ufe ersetzt. Mit seinem Drag-and-Drop-Canvas-Editor kÃ¶nnen Teams mehrstufige Konversationen mit bedingten Verzweigungen, benutzerdefinierten Variablen und nativen Integrationen entwerfen â€“ ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen. Die Plattform wird als zwei Dienste ausgeliefert: ein Builder zum Entwerfen und Verwalten von AblÃ¤ufen und ein Viewer, der verÃ¶ffentlichte Chatbots direkt an Endbenutzer liefert.

Das Selbst-Hosting von Typebot auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ãœbermittlungsdaten, Dateiuploads und API-Anmeldeinformationen, ohne GebÃ¼hren pro Ãœbermittlung und ohne DatenÃ¼bertragungen an Dritte. Ihre AblÃ¤ufe laufen auf Ihrer eigenen Domain, vollstÃ¤ndig privat, ohne kÃ¼nstliche BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Arbeitsbereiche, Teammitglieder oder verÃ¶ffentlichte Bots.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Typebot

Visueller Flow-Builder

Gestalten Sie verzweigte Konversationen mit einem Canvas-Editor, der Ã¼ber 30 Blocktypen umfasst, darunter Eingaben, Bedingungen, Medieneinbettungen und Zahlungserfassung.

Native Integrationen

Verbinden Sie Flows direkt mit OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, Webhooks, Zapier und Make.com, ohne den Editor zu verlassen.

Bedingte Logik

Verzweigen Sie GesprÃ¤chsverlÃ¤ufe basierend auf Benutzerantworten, Variablen oder API-Antworten, um vollstÃ¤ndig personalisierte Erlebnisse bereitzustellen.

Flexible Einbettungsmodi

VerÃ¶ffentlichen Sie Chatbots als Popup-Overlays, Seiten-Widgets, Vollbild-Chat oder Inline-Einbettungen auf jeder Website oder Web-App.

Echtzeit-Analysen

Verfolgen Sie die Einreichungsraten, Abbruchpunkte und Abschluss-Funnels fÃ¼r jeden verÃ¶ffentlichten Flow vom Dashboard aus.

Team-Arbeitsbereiche

Organisieren Sie Workflows Ã¼ber mehrere isolierte Arbeitsbereiche hinweg mit rollenbasiertem Zugriff fÃ¼r verschiedene Teams oder Kunden.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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