Typebot per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
No-Code-Chatbot-Builder zum Erstellen von konversationellen Formularen, Umfragen und interaktiven Chat-Erlebnissen, die Sie selbst hosten kÃ¶nnen.
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Was Sie mit Typebot erstellen kÃ¶nnen
Typebot ist ein selbst gehosteter Konversationsformular-Builder, der statische HTML-Formulare durch interaktive, chatÃ¤hnliche AblÃ¤ufe ersetzt. Mit seinem Drag-and-Drop-Canvas-Editor kÃ¶nnen Teams mehrstufige Konversationen mit bedingten Verzweigungen, benutzerdefinierten Variablen und nativen Integrationen entwerfen â€“ ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen. Die Plattform wird als zwei Dienste ausgeliefert: ein Builder zum Entwerfen und Verwalten von AblÃ¤ufen und ein Viewer, der verÃ¶ffentlichte Chatbots direkt an Endbenutzer liefert.
Das Selbst-Hosting von Typebot auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ãœbermittlungsdaten, Dateiuploads und API-Anmeldeinformationen, ohne GebÃ¼hren pro Ãœbermittlung und ohne DatenÃ¼bertragungen an Dritte. Ihre AblÃ¤ufe laufen auf Ihrer eigenen Domain, vollstÃ¤ndig privat, ohne kÃ¼nstliche BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Arbeitsbereiche, Teammitglieder oder verÃ¶ffentlichte Bots.
Hauptmerkmale von Typebot
Visueller Flow-Builder
Gestalten Sie verzweigte Konversationen mit einem Canvas-Editor, der Ã¼ber 30 Blocktypen umfasst, darunter Eingaben, Bedingungen, Medieneinbettungen und Zahlungserfassung.
Native Integrationen
Verbinden Sie Flows direkt mit OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, Webhooks, Zapier und Make.com, ohne den Editor zu verlassen.
Bedingte Logik
Verzweigen Sie GesprÃ¤chsverlÃ¤ufe basierend auf Benutzerantworten, Variablen oder API-Antworten, um vollstÃ¤ndig personalisierte Erlebnisse bereitzustellen.
Flexible Einbettungsmodi
VerÃ¶ffentlichen Sie Chatbots als Popup-Overlays, Seiten-Widgets, Vollbild-Chat oder Inline-Einbettungen auf jeder Website oder Web-App.
Echtzeit-Analysen
Verfolgen Sie die Einreichungsraten, Abbruchpunkte und Abschluss-Funnels fÃ¼r jeden verÃ¶ffentlichten Flow vom Dashboard aus.
Team-Arbeitsbereiche
Organisieren Sie Workflows Ã¼ber mehrere isolierte Arbeitsbereiche hinweg mit rollenbasiertem Zugriff fÃ¼r verschiedene Teams oder Kunden.
Warum Typebot auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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