Metabase ist eine führende Open-Source Business-Intelligence-Plattform, der über 40.000 Unternehmen weltweit vertrauen. Ihr intuitiver Abfrage-Builder ermöglicht es nicht-technischen Teammitgliedern, Daten zu erkunden und interaktive Dashboards zu erstellen, ohne SQL schreiben zu müssen, während Power-User direkt native Abfragen nutzen können. Sie verbindet sich mit über 20 Datenbanken, darunter PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery und Snowflake, und unterstützt automatisierte E-Mail- und Slack-Berichte.

Die Bereitstellung von Metabase auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Geschäftsdaten in Ihrer Umgebung, eliminiert die SaaS-Preisgestaltung pro Benutzer und bietet dedizierte Ressourcen für komplexe Abfragen und große Datensätze, die gemeinsam genutzte Cloud-Analyse-Dienste verlangsamen würden.