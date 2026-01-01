Hollama ist ein fokussierter Chat-Client für grosse Sprachmodelle, der sich direkt von Ihrem Browser aus mit einem oder mehreren Ollama-Servern, OpenAI-kompatiblen Endpunkten oder beidem gleichzeitig verbindet. Es gibt keine zentrale Datenbank, kein Kontosystem und keine Telemetrie – Sitzungen, Prompts, Einstellungen und API-Schlüssel befinden sich alle im lokalen Speicher des Browsers und berühren niemals den Server, der die Benutzeroberfläche hostet.

Das Selbst-Hosting von Hollama auf einem VPS bietet einem kleinen Team eine einzige, stets verfügbare URL für die Kommunikation mit privaten Ollama-Modellen oder gemeinsamen OpenAI-Schlüsseln, mit einer übersichtlichen Editor-ähnlichen Oberfläche, die für lange Prompts, Reasoning-Modelle und code-lastige Konversationen konzipiert ist.