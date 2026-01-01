pretix ist eine funktionsreiche Open-Source-Ticketing-Plattform, speziell entwickelt für Event-Organisatoren, die Tickets verkaufen möchten, ohne pro Ticket Gebühren an kommerzielle Dienste wie Eventbrite oder Ticketmaster zu zahlen. Entwickelt und gewartet von der pretix GmbH in Deutschland, betreibt es Tausende von Veranstaltungen weltweit – von kleinen Workshops bis hin zu grossen Konferenzen und Festivals – und ist darauf ausgelegt, Verkaufsphasen mit hohem Besucheraufkommen ohne Zusammenbrüche zu bewältigen.

Das Selbst-Hosting von pretix auf Ihrem eigenen VPS behält Teilnehmerdaten, Zahlungskonfiguration und Einnahmen unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Anstatt einen Prozentsatz jedes Tickets an ein Drittanbieter-Gateway abzugeben, zahlen Sie eine pauschale Hosting-Gebühr – und bleiben vollständig DSGVO-konform, indem Sie persönliche Daten innerhalb der von Ihnen verwalteten Infrastruktur aufbewahren.