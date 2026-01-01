pretix als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Ticketverkaufsplattform für Konferenzen, Festivals, Workshops und jede Veranstaltung mit einem physischen oder digitalen Ticket.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit pretix erstellen können
pretix ist eine funktionsreiche Open-Source-Ticketing-Plattform, speziell entwickelt für Event-Organisatoren, die Tickets verkaufen möchten, ohne pro Ticket Gebühren an kommerzielle Dienste wie Eventbrite oder Ticketmaster zu zahlen. Entwickelt und gewartet von der pretix GmbH in Deutschland, betreibt es Tausende von Veranstaltungen weltweit – von kleinen Workshops bis hin zu grossen Konferenzen und Festivals – und ist darauf ausgelegt, Verkaufsphasen mit hohem Besucheraufkommen ohne Zusammenbrüche zu bewältigen.
Das Selbst-Hosting von pretix auf Ihrem eigenen VPS behält Teilnehmerdaten, Zahlungskonfiguration und Einnahmen unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Anstatt einen Prozentsatz jedes Tickets an ein Drittanbieter-Gateway abzugeben, zahlen Sie eine pauschale Hosting-Gebühr – und bleiben vollständig DSGVO-konform, indem Sie persönliche Daten innerhalb der von Ihnen verwalteten Infrastruktur aufbewahren.
Hauptmerkmale von pretix
Flexibler Ticketverkauf
Verkaufe kostenpflichtige, kostenlose und spendenbasierte Tickets mit Kontingenten, Gutscheinen, Sitzplatzauswahl und zeitbasierter Verfügbarkeit für mehrere Veranstaltungen aus einem Shop.
Integrierte Zahlungen
Native Integrationen mit Stripe, PayPal, SEPA, Banküberweisung und vielen anderen Gateways — kein Marktplatz für Drittanbieter-Plugins erforderlich.
Sitzpläne
Visuelle interaktive Sitzplatzauswahl mit Kategorien, Preisdifferenzierung und barrierefreien Sitzplätzen für Theater, Säle und Stadien.
Vor-Ort-Check-in
Begleitende mobile und Desktop-Scanner-Apps validieren QR-codierte Tickets am Eingang, einschließlich Offline-Modus für Veranstaltungsorte mit schlechter Konnektivität.
Mehrsprachige Shops
Veröffentlichen Sie lokalisierte Ticket-Shops in über 30 Sprachen mit übersetzten E-Mails, Ticket-Layouts und sofort einsatzbereiten Checkout-Flows.
REST API & Webhooks
Integrieren Sie pretix mit CRMs, Buchhaltungssystemen und dem Badge-Druck über eine dokumentierte REST-API und ereignisgesteuerte Webhooks.
Warum pretix auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.